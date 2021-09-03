ES: 5 roteiros para fazer o bate e volta no feriadão, saindo de Vitória

Alfredo Chaves

Com pouco mais de uma hora de viagem - saindo de Vitória -, o Mosteiro Zen Budista, que fica às margens da BR-101, em Ibiraçu, é um espaço para curtir com a família o bate e volta. O espaço abre as portas aos visitantes sempre aos domingos (exceto em dias de chuva), a partir das 8h. O espaço amplo conta com as belezas naturais da Mata Atlântica, que podem ser percorridas por trilhas, templos e demais instalações que levam o visitante a uma visita cultural e histórica. Durante a visita, o público é orientado por monitores, que apresentam e informam sobre toda a área ecológica e sobre o funcionamento do mosteiro. Caso esteja fechado, dá para aproveitar a Praça Torii, onde está localizada a estátua do Grande Buda, que é uma área aberta e acessível todos os dias da semana.

Uma das queridinhas do roteiro de inverno, Santa Teresa já está preparada para a primavera. São quase duas horas de viagem da Capital até o município que conta com ótimos restaurantes e passeios ao ar livre. Além da Rua de Lazer (foto), há a rota do Caravaggio, que está cheio de pontos turísticos e estabelecimentos prontos para receber os turistas. Até o dia 30 de setembro, a cidade realiza a Primavera Teresense, com atividades públicas como a Feira das Flores, que vai de 9 a 12 deste mês. Vale a pena ver a cidade florida neste período, já que a população se empolga em receber os visitantes e enfeita suas casas.

Com 14 mil metros quadrados de extensão, está aberto à visitação o Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, que possui auditório, viveiro de mudas de árvores nativas E circuito para caminhada com trilha, além de um playground e um mirante com área de convivência. O espaço, inaugurado no último fim de semana, fica entre os bairros bairro Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança. Segundo a prefeitura, o local foi criado com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que habitam a região, como pássaros, caranguejos e peixes, entre outros. Além dos passeios, dá para fazer piqueniques ao ar livre e voltar tranquilamente no fim do dia, já que a viagem é de 1 hora e 20 de lá até a Capital.

Não quer demorar na estrada e pretende fazer um passeio rápido? Manguinhos é a melhor escolha. Com menos de uma hora para chegar no balneário, o turista vai encontrar uma praia badalada e muitos restaurantes.