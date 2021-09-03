ES: 5 roteiros para fazer o bate e volta no feriadão, saindo de Vitória

Chegou o feriadão e, com a pandemia ainda instalada, o capixaba tem aproveitado o período para fazer viagens curtas. A iniciativa acontece desde o verão e se mantém firme, movimentando a economia local, como já mostrado em pesquisas do Observatório do Turismo, da Secretaria Estadual de Turismo (Setur).
Os gastos menores também ajudam na hora de se chegar a este resultado. E os capixabas tem aproveitado cada cantinho do Espírito Santo neste último ano. Com a flexibilização das regras sanitárias contra a Covid-19, é possível ver locais turísticos mais cheios desde maio.
Pensando nisso, o Divirta-se resolveu trazer cinco viagens de bate e volta para aproveitar o feriadão que chegou. E roteiro não falta. A analista de sistemas e produtora de conteúdo no perfil Guia Capixaba, no Instagram, Giovana Duarte destaca Santa Leopoldina pela proximidade.
"São cerca de 49km de distância de Vitória, uma hora e dez minutos de carro. A cidade é conhecida como o Paraíso das Cachoeiras, com as famosas cachoeiras Véu de Noiva, Moxafongo e Andorinhas, e possui opções de gastronomia, além do interessante Museu do Colono", destaca Giovana, que está entre as 10 mais influentes blogueiras de turismo do país.
Ela também cita Aracruz como boa rota: "Além das Praias de Gramuté e Santa Cruz, o litoral de Aracruz oferece ótimas opções gastronômicas, além de opções de passeio como a Estação Biológica Augusto Ruschi (reaberta no último mês de agosto), a Aldeia Temática Piraquê-Açu e o Parque Natural do Aricanga".
Abaixo, trazemos cinco roteiros entre dicas de Giovana e espaços já visitados por A Gazeta.
Alfredo Chaves
Com pouco mais de uma hora de viagem - saindo de Vitória -, o Mosteiro Zen Budista, que fica às margens da BR-101, em Ibiraçu, é um espaço para curtir com a família o bate e volta. O espaço abre as portas aos visitantes sempre aos domingos (exceto em dias de chuva), a partir das 8h. O espaço amplo conta com as belezas naturais da Mata Atlântica, que podem ser percorridas por trilhas, templos e demais instalações que levam o visitante a uma visita cultural e histórica. Durante a visita, o público é orientado por monitores, que apresentam e informam sobre toda a área ecológica e sobre o funcionamento do mosteiro. Caso esteja fechado, dá para aproveitar a Praça Torii, onde está localizada a estátua do Grande Buda, que é uma área aberta e acessível todos os dias da semana.
Uma das queridinhas do roteiro de inverno, Santa Teresa já está preparada para a primavera. São quase duas horas de viagem da Capital até o município que conta com ótimos restaurantes e passeios ao ar livre. Além da Rua de Lazer (foto), há a rota do Caravaggio, que está cheio de pontos turísticos e estabelecimentos prontos para receber os turistas. Até o dia 30 de setembro, a cidade realiza a Primavera Teresense, com atividades públicas como a Feira das Flores, que vai de 9 a 12 deste mês. Vale a pena ver a cidade florida neste período, já que a população se empolga em receber os visitantes e enfeita suas casas.
Com 14 mil metros quadrados de extensão, está aberto à visitação o Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, que possui auditório, viveiro de mudas de árvores nativas E circuito para caminhada com trilha, além de um playground e um mirante com área de convivência. O espaço, inaugurado no último fim de semana, fica entre os bairros bairro Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança. Segundo a prefeitura, o local foi criado com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que habitam a região, como pássaros, caranguejos e peixes, entre outros. Além dos passeios, dá para fazer piqueniques ao ar livre e voltar tranquilamente no fim do dia, já que a viagem é de 1 hora e 20 de lá até a Capital.
Não quer demorar na estrada e pretende fazer um passeio rápido? Manguinhos é a melhor escolha. Com menos de uma hora para chegar no balneário, o turista vai encontrar uma praia badalada e muitos restaurantes.
"Além da famosa Cachoeira de Matilde e da charmosa Estação Ferroviária, Alfredo Chaves também possui ótimos cafés e restaurantes, além do Roteiro Sete Maravilhas em São Roque de Maravilha com opções de esportes radicais e várias cachoeiras para visitação", explica Giovana. Opções de Gastronomia: Recanto da Tilápia, Casa da Bica, Sabor da Traíra