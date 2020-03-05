Restaurantes criam sobremesas e promoções em homenagem às mulheres

Neste mês em que são lembradas as conquistas sociais, econômicas e políticas das mulheres, a gastronomia capixaba enaltece sua força feminina e rende homenagens a elas com muito carinho e inspiração. Em alguns restaurantes comandados por mulheres na Capital, as clientes ganharão mimos especiais e até descontos em seus produtos favoritos. Listamos cinco endereços que oferecerão desde sobremesas temáticas até drinques como cortesia, ao longo do mês ou no Dia da Mulher. Confira!

SOBREMESA E SHOT NO UBUD CAFÉ

Com equipe 100% feminina, Ubud Cafe terá sobremesa e shot especiais no mês de março Crédito: Fernando Madeira

Aberto recentemente na Praia do Canto, o Ubud Cafe tem equipe 100% feminina e fará uma homenagem às mulheres a partir deste sábado (7) e durante todo o mês de março. A casa servirá uma sobremesa e um shot (pequeno drinque) criados especialmente para elas. A sobremesa, assinada pela chef Nayara Soares, é um sorbet de morango e manjericão com creme de cumaru, azeite de tangerina e tuille de carvão (R$ 23).

Crédito: Fernando Madeira

Já o shot temático é feito de laranja, beterraba, ashwagandha (ginseng indiano) e canela (R$ 8). O restaurante, que não abre aos domingos, vai celebrar o Dia Internacional da Mulher no sábado, oferecendo o shot como cortesia para as clientes que passarem por lá. Rua Joaquim Lirio, 189, Praia do Canto, Vitória. (27) 99731-9338.

SOBREMESA ESPECIAL NO D'BEM

Sobremesa especial do Mês da Mulher servida no restaurante d'Bem Crédito: Suely Faiçal/Divulgação

No restaurante das sócias Suely e Gabriela Faiçal, mãe e filha, o mês das mulheres também terá um mimo especial. No cardápio a partir desta sexta (6), e disponível até o dia 31/03, a sobremesa temática é a Minissaia d'Bem, uma taça com ganache de chocolate, geleia de tangerina com damasco e castanhas caramelizadas (R$ 15). Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.

DESCONTOS E DRINQUE GRÁTIS NO EMPÓRIO JOAQUIM

Opções servidas no bistrô do Empório Joaquim Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação

Neste domingo, Dia Internacional da Mulher, a padaria, delicatéssen e bistrô da chef Patrícia Santos Neves oferecerá descontos e mimos especiais para elas. As clientes que ocuparem um lugar no deque no dia 8 receberão como cortesia uma taça de mimosa, e todas as mulheres terão 10% de desconto no valor do brunch (são três opções no cardápio). Nesse dia, elas terão ainda 15% de desconto em qualquer doce à venda na casa e em todos os vinhos rosés. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2968.

BOLO TEMÁTICO NA VIA GOURMET

Bolo Rosa especial para o Mês da Mulher na doceria Via Gourmet Crédito: Patrícia Pinho/Divulgação

Entre os dias 11 e 14 de março, a chef Patrícia Pinho terá em sua confeitaria, a Via Gourmet, uma edição especial do bolo red velvet. É o Bolo Rosa, naked cake de massa rosa e recheios de brigadeiro branco e de brigadeiro de frutas vermelhas. A cobertura é um creme leve à base de cream cheese. Na loja, a fatia vai custar R$ 17. A doçura também pode ser feita por encomenda, em dois tamanhos: com 10 fatias (R$ 110) ou com 20 (R$ 220). Rua José Luís Gabeira, 81, Barro Vermelho, Vitória. (27) 98151-6505.

FEIJOADA COM SAMBA NO BENDITO BISTRÔ