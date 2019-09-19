Restaurante Soeta lança novidades e serve menu a R$ 98 por pessoa

Peixe, couve-flor assada na manteiga, farofa de amêndoas e purê de batata ao limão é novidade no Soeta. Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação

Prestes a completar 10 anos, o restaurante Soeta, na Praia do Canto, acaba de renovar seu cardápio à la carte. Os chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón incluiram nove entradas e pratos inéditos. Nas noites de terça e quarta, a casa oferece, além das opções de sua carta, uma sugestão ao preço único de R$ 98 por pessoa, com entrada, prato e sobremesa.

A seleção, chamada de Especial Soeta, muda a cada semana. Nos dias 24 e 25 de setembro terá de entrada o novíssimo carpaccio de peixe com quinoa crocante, vinagrete de mel, pimenta biquinho, frutas e flores cítricas.

O prato e a sobremesa já estão no cardápio há algum tempo: nhoque de semolina recheado com queijo, acompanhado de ragu de linguiça e creme de alho-poró, e o clássico cannolo siciliano com sorvete de coco e calda de goiabada.

Nas novas entradas, destaca-se o X-Lagosta – sanduíche de brioche com carne do crustáceo, maionese caseira, ovo estrelado com gema mole e salada (R$ 19, individual).

Carpaccio de peixe com quinoa crocante, vinagrete de mel, pimenta biquinho e cítricos do Soeta. Crédito: Gabriel Lordello/Divulgacão

O filé de peixe grelhado acompanhado de couve-flor assada na manteiga com farofa de amêndoas e purê de batata ao limão (R$ 78) já estreia entre os mais pedidos, assim como a paleta de cordeiro desossada ao molho de especiarias com cuscuz, amêndoas e salteado de abóbora com cebola (R$ 89,90).

Funcionamento: terça e quarta, das 19h30 às 22h30. De quinta a sábado, das 19h30 às 23h30.

Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória.