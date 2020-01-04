Receita fácil e leve: filé de peixe com cogumelos recheados

- INGREDIENTES:
- 400g de peixe fresco
- 500g de cogumelos frescos
- 1 cebola picada
- 50g de bacon em cubos
- Azeite; ervas para decorar.
MODO DE PREPARO:
Limpe a parte interna dos cogumelos, deixando espaço para o recheio. Pique a polpa retirada dos cogumelos em pequenos pedaços. Coloque os cogumelos inteiros no forno, com azeite, sal e pimenta-do-reino, por aproximadamente 10 minutos. Em uma frigideira quente, refogue bem a cebola picada e o bacon e acrescente as polpas de cogumelo picadas. Reserve. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino.
Em uma frigideira, grelhe o peixe por aproximadamente cinco minutos. Montagem: coloque em um prato o peixe grelhado. Recheie os cogumelos com a mistura de cogumelos picados, bacon e cebola. Coloque-os ao lado do filé de peixe e decore com as ervas para servir.
Rendimento:
2 porções individuais
Tempo:
20 minutos
Complexidade:
Fácil