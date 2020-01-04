Receita fácil e leve: filé de peixe com cogumelos recheados

Limpe a parte interna dos cogumelos, deixando espaço para o recheio. Pique a polpa retirada dos cogumelos em pequenos pedaços. Coloque os cogumelos inteiros no forno, com azeite, sal e pimenta-do-reino, por aproximadamente 10 minutos. Em uma frigideira quente, refogue bem a cebola picada e o bacon e acrescente as polpas de cogumelo picadas. Reserve. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino.