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Receita fácil e leve: filé de peixe com cogumelos recheados

Chefs do restaurante Soeta, Bárbara Verzola e Pablo Pavón ensinam a preparar um prato leve e saboroso para servir nos dias mais quentes da estação

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 09:09
Filé de peixe grelhado e cogumelos recheados: receita dos chefs do Soeta  Crédito: Fernando Madeira
  • INGREDIENTES:
  • 400g de peixe fresco
  • 500g de cogumelos frescos
  • 1 cebola picada
  • 50g de bacon em cubos
  • Azeite; ervas para decorar.

MODO DE PREPARO:

Limpe a parte interna dos cogumelos, deixando espaço para o recheio. Pique a polpa retirada dos cogumelos em pequenos pedaços. Coloque os cogumelos inteiros no forno, com azeite, sal e pimenta-do-reino, por aproximadamente 10 minutos. Em uma frigideira quente, refogue bem a cebola picada e o bacon e acrescente as polpas de cogumelo picadas. Reserve. Tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino.
Em uma frigideira, grelhe o peixe por aproximadamente cinco minutos. Montagem: coloque em um prato o peixe grelhado. Recheie os cogumelos com a mistura de cogumelos picados, bacon e cebola. Coloque-os ao lado do filé de peixe e decore com as ervas para servir.

Rendimento:

2 porções individuais

Tempo:

20 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita dos chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta, em Vitória.

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