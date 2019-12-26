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Notas gastronômicas

Pitadas: réveillon em cervejaria e loja de cervejas em versão pop up

Fim de ano dos cervejeiros capixabas tem festa da virada na Cervejaria Teresense e loja temporária da Casa do Cervejeiro na Praia do Canto. Confira!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 11:00

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 11:00

Chopes da Cervejaria Teresense, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
Curte cervejas e vai estar em Santa Teresa no réveillon? Uma opção para a virada na cidade é a festa da Cervejaria Teresense, que prepara cinco horas de evento all inclusive com chope, drinques, espumante, petiscos de boteco, pratos tradicionais de Ano-novo, comida japonesa, sobremesas e mesas de frios. O som fica por conta de Renato Sabaini e da banda Leony Diall. Ingresso (2º lote) a R$ 240 (individual) e R$ 440 (casal). Há opções de reservas para grupos. Mais informações: (27) 99707-6062. Av. Rodovia Josil Espíndola Agostini, Km 65, Bairro Penha, Santa Teresa.

CASA DO CERVEJEIRO GANHA VERSÃO POP UP 

Bolinho cervejeiro e kieber de frango servidos na A "Casa" Pop Up Crédito: RF Comunicação/Divulgação
O mestre-cervejeiro Flávio Barone inaugurou no último dia 19/12 uma pop store (loja temporária) da Casa do Cervejeiro na Praia do Canto. A matriz, no Hortomercado, completou 10 anos de atividade em 2019 e segue funcionando normalmente. Enquanto isso, o espaço na Rua Chapot Presvot atende com venda de cervejas especiais e artesanais, almoço executivo (de segunda a sexta), cardápio de petiscos e quatro torneiras de chope (Heineken, Convento IPA e Red Ale, e uma novidade sazonal). Chamada de A "Casa" Pop Up, a loja abrirá todos os dias, às 11h. Rua Chapot Presvot, 364, Praia do Canto, Vitória. (27) 99579- 1434.
Loja pop up da Casa do Cervejeiro fica na Chapot Presvot Crédito: RF Comunicação/Divulgação
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