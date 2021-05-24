No Dia Nacional do Café, confira receitas para aproveitar a bebida

Para manter a produtividade do trabalho ao longo do dia, um cafezinho sempre cai bem. Então, aproveite que hoje, 24 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Café e confira três formas diferentes de consumir a bebida - que também pode ser usada em um saboroso bolo de cappuccino. As dicas são da nutricionista Renata Guirau.
CAFÉ AROMÁTICO
INGREDIENTES:
- 1 colher (café) de gengibre ralado
- 3 cravos
- 1 pau de canela
- 250ml de água
- 250ml de café coado
MODO DE PREPARO:
- Ferva a água com o gengibre ralado, os cravos e a canela, por cerca de 10 minutos.
- Desligue o fogo e misture o café coado com a decocção das especiarias e sirva em seguida.
BOLO DE CAPPUCCINO
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
- ½ xícara (chá) de óleo de coco
- 3 colheres (sopa) de cacau em pó
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de farinha de aveia
- ½ xícara (chá) de água
- ½ xícara (chá) de café coado
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Azeite e farinha para untar a forma
- 2 colheres (sopa) de leite em pó
MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador os ovos, o café, o óleo de coco e a água.
- Em uma vasilha, misture todos os ingredientes secos, exceto o leite em pó.
- Acrescente à mistura do liquidificador e misture bem, até formar uma massa homogênea.
- Unte uma assadeira de furo com azeite e farinha e despeje nela a massa.
- Leve para assar a 180ºC por cerca de 30 minutos.
- Faça uma caldinha misturando o leite em pó com 100ml de água e regue o bolo já desenformado. Sirva em seguida.
CAFÉ GELADO CREMOSO (sem lactose)
INGREDIENTES:
- 100ml de café espresso
- 100 ml de água
- 2 colheres (sopa) de leite de coco em pó
- 8 cubos de gelo
MODO DE PREPARO:
- Bata os ingredientes em um mixer e beba em seguida.
Receitas cedidas pela marca Oba Hortifruti. Veja mais em leia.ag/receitas.