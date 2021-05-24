Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beber e comer

No Dia Nacional do Café, confira receitas para aproveitar a bebida

Nutricionista sugere versões saudáveis, como o aromático e o gelado cremoso, além de um bolo de cappuccino perfeito para o lanche
Evelize Calmon

24 mai 2021 às 11:22

Para manter a produtividade do trabalho ao longo do dia, um cafezinho sempre cai bem. Então, aproveite que hoje, 24 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Café e confira três formas diferentes de consumir a bebida - que também pode ser usada em um saboroso bolo de cappuccino. As dicas são da nutricionista Renata Guirau.

CAFÉ AROMÁTICO

INGREDIENTES: 
  • 1 colher (café) de gengibre ralado
  • 3 cravos
  • 1 pau de canela
  • 250ml de água
  • 250ml de café coado
MODO DE PREPARO:
  1. Ferva a água com o gengibre ralado, os cravos e a canela, por cerca de 10 minutos. 
  2. Desligue o fogo e misture o café coado com a decocção das especiarias e sirva em seguida.
Receita com café
Café aromático Crédito: PC Comunicação/Divulgação

BOLO DE CAPPUCCINO

INGREDIENTES: 
  • 2 ovos
  • 1 xícara (chá) de açúcar mascavo
  • ½ xícara (chá) de óleo de coco
  • 3 colheres (sopa) de cacau em pó
  • 1 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de farinha de aveia
  • ½ xícara (chá) de água
  • ½ xícara (chá) de café coado
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Azeite e farinha para untar a forma
  • 2 colheres (sopa) de leite em pó
MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador os ovos, o café, o óleo de coco e a água. 
  2. Em uma vasilha, misture todos os ingredientes secos, exceto o leite em pó.
  3. Acrescente à mistura do liquidificador e misture bem, até formar uma massa homogênea.
  4. Unte uma assadeira de furo com azeite e farinha e despeje nela a massa.
  5. Leve para assar a 180ºC por cerca de 30 minutos.
  6. Faça uma caldinha misturando o leite em pó com 100ml de água e regue o bolo já desenformado. Sirva em seguida.
Receita com café
Bolo de cappuccino Crédito: PC Comunicação/Divulgação

CAFÉ GELADO CREMOSO (sem lactose)

INGREDIENTES:
  • 100ml de café espresso
  • 100 ml de água
  • 2 colheres (sopa) de leite de coco em pó
  • 8 cubos de gelo
MODO DE PREPARO:
  • Bata os ingredientes em um mixer e beba em seguida.
Receita com café
Café gelado cremoso Crédito: PC Comunicação/Divulgação
Receitas cedidas pela marca Oba Hortifruti. Veja mais em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Café arábica Receitas Fique bem Café Conilon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados