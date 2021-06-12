Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coquetelaria

No Dia Mundial do Gim, aprenda a fazer 3 drinques surpreendentes

Aproveitamos a data, que se comemora no segundo sábado de junho, para brindar com receitas dos bartenders Borracha, Perdigão e Douglas Peres
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

12 jun 2021 às 02:00

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 02:00

Invenção holandesa e especialidade inglesa, o gim tornou-se uma das bebidas mais populares entre os brasileiros. Versátil, o destilado agrada aos mais diversos paladares em inúmeras combinações, que vão do aclamado gim tônica ao sofisticado dry martini.
O Espírito Santo já coleciona boas destilarias especializadas na bebida e não faltam bons drinques para exaltá-la nos bares e restaurantes capixabas. O Dia Mundial do Gim, comemorado no segundo sábado do mês de junho, é a nossa deixa para brindar com três receitas fáceis de fazer e que, na taça, podem lhe surpreender. Confira!

CAMBURI MINHA PRAIA por Adenilson Dantas (Borracha)

  • INGREDIENTES:
  • 70ml de gim
  • 60ml de morangos batidos em mixer ou liquidificador
  • 30ml de sumo de limões siciliano e taiti
  • 25ml de xarope de frutas vermelhas
  • Espuma de gengibre
  • MODO DE PREPARO:
  • Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo, coe em uma taça e finalize com espuma de gengibre. É importante coar para que os pedaços de morango não passem para o drinque.
Drinque Camburi Minha Praia, à base gim, criado pelo bartender Borracha para o Barlavento
Camburi Minha Praia: criação do bartender Borracha para o Barlavento Crédito: Olivier Schochlin

SOUR, por Douglas Peres

  • INGREDIENTES: 
  • 60ml de gim 
  • 20ml de xarope de açúcar
  • 30ml de suco de grapefruit (toranja)
  • 15ml de suco de limão siciliano
  • 20ml de clara de ovo 
  • Uma pitada de flor de sal
  • MODO DE PREPARO:
  • Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata sem gelo (dry shake) por seis segundos. Abra a coqueteleira, complete com gelo e bata por mais seis segundos. Com o auxílio de uma peneira, coe para uma taça coupe ou martini e finalize com casca de toranja.
Sour, drinque à base de gim criado pelo bartender Douglas Peres
Sour, drinque à base de gim e toranja: receita do bartender Douglas Peres Crédito: Mar Dry Gin/Instagram

GIM, TORANJA E EARL GREY, por Rodrigo Perdigão

  • INGREDIENTES:
  • 50ml de gim nut
  • 20ml de xarope de toranja
  • 15ml de sumo de limão siciliano
  • 1 sachê de chá earl grey
  • Água com gás
  • Twist de casca de laranja Bahia 
  • MODO DE PREPARO: 
  • Acrescente os ingredientes em um taça com bastante gelo, na seguinte ordem: gim, xarope, sumo de limão e sachê de chá. Complete com água com gás e finalize com a casca de laranja.
Drinque à base de gim com toranja e chá inglês criado pelo bartender Rodrigo Perdigão
Gim nut, xarope de toranja, chá inglês e água com gás: dica de Rodrigo Perdigão Crédito: Ari Oliveira

Veja Também

6 receitas de drinques à base de gim para brindar com estilo

7 dicas para fazer drinques coloridos e refrescantes em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados