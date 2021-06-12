No Dia Mundial do Gim, aprenda a fazer 3 drinques surpreendentes

Invenção holandesa e especialidade inglesa, o gim tornou-se uma das bebidas mais populares entre os brasileiros. Versátil, o destilado agrada aos mais diversos paladares em inúmeras combinações, que vão do aclamado gim tônica ao sofisticado dry martini.
O Espírito Santo já coleciona boas destilarias especializadas na bebida e não faltam bons drinques para exaltá-la nos bares e restaurantes capixabas. O Dia Mundial do Gim, comemorado no segundo sábado do mês de junho, é a nossa deixa para brindar com três receitas fáceis de fazer e que, na taça, podem lhe surpreender. Confira!
CAMBURI MINHA PRAIA por Adenilson Dantas (Borracha)
- INGREDIENTES:
- 70ml de gim
- 60ml de morangos batidos em mixer ou liquidificador
- 30ml de sumo de limões siciliano e taiti
- 25ml de xarope de frutas vermelhas
- Espuma de gengibre
- MODO DE PREPARO:
- Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo, coe em uma taça e finalize com espuma de gengibre. É importante coar para que os pedaços de morango não passem para o drinque.
SOUR, por Douglas Peres
- INGREDIENTES:
- 60ml de gim
- 20ml de xarope de açúcar
- 30ml de suco de grapefruit (toranja)
- 15ml de suco de limão siciliano
- 20ml de clara de ovo
- Uma pitada de flor de sal
- MODO DE PREPARO:
- Adicione todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata sem gelo (dry shake) por seis segundos. Abra a coqueteleira, complete com gelo e bata por mais seis segundos. Com o auxílio de uma peneira, coe para uma taça coupe ou martini e finalize com casca de toranja.
GIM, TORANJA E EARL GREY, por Rodrigo Perdigão
- INGREDIENTES:
- 50ml de gim nut
- 20ml de xarope de toranja
- 15ml de sumo de limão siciliano
- 1 sachê de chá earl grey
- Água com gás
- Twist de casca de laranja Bahia
- MODO DE PREPARO:
- Acrescente os ingredientes em um taça com bastante gelo, na seguinte ordem: gim, xarope, sumo de limão e sachê de chá. Complete com água com gás e finalize com a casca de laranja.