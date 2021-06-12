No Dia Mundial do Gim, aprenda a fazer 3 drinques surpreendentes

Invenção holandesa e especialidade inglesa, o gim tornou-se uma das bebidas mais populares entre os brasileiros. Versátil, o destilado agrada aos mais diversos paladares em inúmeras combinações, que vão do aclamado gim tônica ao sofisticado dry martini.

O Espírito Santo já coleciona boas destilarias especializadas na bebida e não faltam bons drinques para exaltá-la nos bares e restaurantes capixabas. O Dia Mundial do Gim, comemorado no segundo sábado do mês de junho, é a nossa deixa para brindar com três receitas fáceis de fazer e que, na taça, podem lhe surpreender. Confira!