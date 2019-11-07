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Reality gastronômico

Mestre do Sabor: cozinha regional ganha destaque na competição

Programa passa a receber produtores e cozinheiros de diferentes estados brasileiros. Neste quinta (7), Dona Lia fala sobre o Memorial do Cuscuz que criou em Ingá-PB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2019 às 15:30

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 15:30

Time do chef José Avillez em ação no reality "Mestre do Sabor'. Crédito: Victor Pollak/Divulgação
Além de novos desafios, a fase "Na pressão" traz ensinamentos preciosos sobre gastronomia regional para os competidores do reality "Mestre do Sabor". Para transmiti-los, o programa recebe, a partir desta quinta-feira, dia 7, produtores e cozinheiros de diferentes estados brasileiros.
A primeira delas é Dona Lia, de 63 anos, que garante o sustento da família cozinhando pratos feitos de milho. Vinda de uma família de agricultores, a moradora de Ingá, na Paraíba, aprendeu com a avó a fazer cuscuz e tapioca, suas receitas mais famosas. Em 2015, ela montou no quintal de casa o Memorial do Cuscuz, onde também serve pratos como canjiquinha, angu e galinha de capoeira. No palco do programa, ela vai dividir sua trajetória com os participantes e anunciar os elementos de uma das provas do dia.

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A atual fase do reality tem duas etapas. Na primeira, "Menu confiança", o formato é time contra time: os três grupos cozinham um menu completo sob a orientação dos mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão. Claude Troisgros degusta os cardápios às cegas e elege o melhor dentre os três. Na "Batalha dos Cucas", os chefs dos times que não levarem o voto de Claude cozinham individualmente e voltam a ser avaliados pelos mestres.

Confira como estão os times no momento:

  • Mestre José Avillez: Djalma Victor, Gustavo Young, Gabriel Coelho, Lui Veronese, Ana Bueno, Rafael Lorenti, Janete Borges e Thiago das Chagas.
  • Mestre Kátia Barbosa: Lili Almeida, Seichele Barboza, Carol Albuquerque, Lira Müller, Felipe Oliveira, Amanda Grezzana, Marcelo Cotrim e Fernando Vaz.
  • Mestre Leo Paixão: André Barros, Diego Gimenez, Dudu Poerner, Viviane Almeida, Ricardo Caldas e Raissa Ribeiro.
"Mestre do Sabor" vai ao ar às quintas-feiras na TV Gazeta, logo após A Dona do Pedaço.

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