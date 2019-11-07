Mestre do Sabor: cozinha regional ganha destaque na competição

Time do chef José Avillez em ação no reality "Mestre do Sabor'. Crédito: Victor Pollak/Divulgação

Além de novos desafios, a fase "Na pressão" traz ensinamentos preciosos sobre gastronomia regional para os competidores do reality "Mestre do Sabor". Para transmiti-los, o programa recebe, a partir desta quinta-feira, dia 7, produtores e cozinheiros de diferentes estados brasileiros.

A primeira delas é Dona Lia, de 63 anos, que garante o sustento da família cozinhando pratos feitos de milho. Vinda de uma família de agricultores, a moradora de Ingá, na Paraíba, aprendeu com a avó a fazer cuscuz e tapioca, suas receitas mais famosas. Em 2015, ela montou no quintal de casa o Memorial do Cuscuz, onde também serve pratos como canjiquinha, angu e galinha de capoeira. No palco do programa, ela vai dividir sua trajetória com os participantes e anunciar os elementos de uma das provas do dia.

A atual fase do reality tem duas etapas. Na primeira, "Menu confiança", o formato é time contra time: os três grupos cozinham um menu completo sob a orientação dos mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão. Claude Troisgros degusta os cardápios às cegas e elege o melhor dentre os três. Na "Batalha dos Cucas", os chefs dos times que não levarem o voto de Claude cozinham individualmente e voltam a ser avaliados pelos mestres.

Confira como estão os times no momento:

Mestre José Avillez: Djalma Victor, Gustavo Young, Gabriel Coelho, Lui Veronese, Ana Bueno, Rafael Lorenti, Janete Borges e Thiago das Chagas.

Djalma Victor, Gustavo Young, Gabriel Coelho, Lui Veronese, Ana Bueno, Rafael Lorenti, Janete Borges e Thiago das Chagas. Mestre Kátia Barbosa: Lili Almeida, Seichele Barboza, Carol Albuquerque, Lira Müller, Felipe Oliveira, Amanda Grezzana, Marcelo Cotrim e Fernando Vaz.



Lili Almeida, Seichele Barboza, Carol Albuquerque, Lira Müller, Felipe Oliveira, Amanda Grezzana, Marcelo Cotrim e Fernando Vaz. Mestre Leo Paixão: André Barros, Diego Gimenez, Dudu Poerner, Viviane Almeida, Ricardo Caldas e Raissa Ribeiro.

