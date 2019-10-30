'Mestre do Sabor': segunda etapa traz novos desafios para os chefs

Batista, Ana Maria Braga e Claude Troisgros na estreia da fase "Na Pressão". Crédito: Victor Pollak/TV Globo

Com os 24 participantes definidos , Mestre do Sabor embarca, nesta quinta, dia 31, em um novo desafio: a primeira prova em grupo da competição. A nova fase, "Na Pressão", é composta por duas etapas e também tem como novidade a estreia do apresentador Claude Troisgros na função de avaliador. Para deixar a virada de fase ainda mais especial, os elementos do desafio são anunciados aos chefs pela apresentadora Ana Maria Braga, grande convidada do episódio.

Na primeira etapa, intitulada "Menu Confiança", os times precisam cozinhar um menu completo. Os mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão deixam a sala de avaliação e vão para a cozinha orientar os integrantes de seus grupos. O apresentador Claude Troisgros é o responsável por degustar, às cegas, todos os pratos e definir qual time se saiu melhor. O grupo que levar o voto de Claude está imune da segunda prova, que é eliminatória. Na "Batalha dos Cucas", os chefs cozinham individualmente e voltam a ser avaliados pelos três mestres do programa.

Claude Troisgros já tem seu critério para julgar os pratos: o sabor. A técnica é muito importante para um chef desenvolver seu raciocínio e a receita, mas o que vale mesmo é que o que você está comendo seja bom. Este é o meu primeiro critério: o que eu boto na boca, eu gostei ou não gostei? Depois disso, se todos são muito bons, passo para o segundo critério, que é a técnica. A estreia na função, como conta, não traz preocupações. O meu papel na avaliação não está atrelado à eliminação. Eu tenho que escolher os melhores pratos. É um papel elegante, amoroso, define.

Time José Avillez: Tiago das Chagas, Rafael Lorenti, Gabriel Coelho, Ana Bueno, José Avillez, Djalma Victor, Lui Veronese, Janete Borges e Gustavo Young. Crédito: Victor Pollak/TV Globo

Para Avillez, que pela primeira vez estará na área das bancadas junto com seus cozinheiros, organizar o time é apenas uma das tarefas dos mestres nesta fase. Mais do que organização, eu vou tentar transmitir para eles a minha visão do que é gastronomia, do que esperamos quando degustamos bons pratos. Penso em ajudá-los direcionando para bons ingredientes, para leveza, equilíbrio e para o balanço da acidez com o sal e com a doçura, entrega o chef português.

Kátia também revela sua estratégia para a nova etapa: Vou pensar na divisão de funções durante a prova baseada na habilidade de cada um. A chef carioca acredita que este é o momento para unir o grupo. Como é uma competição de muito alto nível, ganhar ou perder, nessa hora, não significa que você não alcançou o que você esperava da equipe. Quero levar para eles muita amizade, muito respeito, muita humildade e muito sabor nesta etapa, diz.

Time Kátia Barbosa: Lili Almeida, Carol Albuquerque, Amanda Grezzana, Kátia Barbosa, Felipe Oliveira, Seichele Barboza, Fernando Vaz e Marcelo Cotrim. Crédito: Victor Pollak/TV Globo

Leo Paixão conta que o time precisa ter foco e calma para se sair bem em uma prova como essa. O mais difícil vai ser tentar fazer os meninos se acalmarem e seguirem o caminho da simplicidade. É uma cozinha de muito pouco tempo. Eles precisam ir no mais simples. Mesmo que tenha uma preocupação com o visual do prato, por exemplo, em uma degustação às cegas a gente julga pelo gosto. É o que faz diferença, explica.

"Mestre do Sabor" é um formato original Globo, com direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aida Silva. O reality gastronômico vai ao ar às quintas-feiras, logo após a novela "A Dona do Pedaço".