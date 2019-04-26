Experts na cozinha ensinam técnicas e segredos culinários em cursos

É preciso reconhecer: vivemos, sem dúvida, um momento de “boom” quando o assunto é gastronomia. Embora seja contestado por muitos chefs, que questionam a “glamourização” da atividade, o fenômeno dos realities temáticos e o acesso a muitas receitas internet afora inspiraram muitos glutões, que passaram a se interessar mais pelo assunto e a buscar aperfeiçoamento dos dotes culinários.

O estímulo a buscar mais informações sobre o tema, preparos, pratos e técnicas é um ponto positivo deixado pela gastronomia aliada ao entretenimento que aparece em nossas telas. Com isso, é cada vez maior a procura por cursos e oficinas.

Nesta edição, a equipe do Prazer&Cia foi atrás de chefs, cozinheiros e experts que se dispõem a dividir os conhecimentos e até mesmo alguns segredos da cozinha. Aqui, reunimos algumas dicas de cursos e aulas previstas para as próximas semanas. As opções vão da confeitaria aos drinques, passando também pela especialização no ramo do café.

Uma das especialistas que apostou no ramo é a chef Evelize Fraga, que hoje comanda um centro gastronômico próprio. Também publicitária por formação, Evelize encontrou-se no ramo dos bolos e doces artísticos em geral e há quase 20 anos atua na área. No centro gastronômico, que fica no bairro Soteco, em Vila Velha, ela oferece cursos práticos básicos, como a introdução à chocolateria para iniciantes, e também opções mais elaboradas, com aulas exclusivas no estilo consultoria – estes mais indicados para quem já atua na área e quer aprimorar as técnicas.

Reduto concorrido pelos amantes de café, a Kaffa Cafeteria também promove cursos específicos. O próximo será no dia 1º de junho, aos interessados em aprender um pouco mais sobre os detalhes dos cafés filtrados. Na aula, são ensinados pontos como a melhor temperatura da água para o preparo do café, como escolher o melhor grão e como moer da melhor forma.

Onde aprender

Soeta

Curso: O próximo curso com os renomados chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón será no dia 15 de maio e terá o tema “Carnívoros – Nova Edição”. Entre as receitas ensinadas, estão tartar de carne, bife de chorizo com chimichurri, paleta de cordeiro com molho de ervas, pato confitado com molho de amendoim e coxão mole à milanesa com especiarias.

Informações: A aula sai a R$ 230 por pessoa, com direito a degustação e apostila. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.

Kaffa Cafeteria

Curso: O próximo é para os clientes interessados em descobrir melhor o mundo dos cafés filtrados, e acontece na cafeteria no dia 1º de junho, das 9h às 12h. Durante a aula, Vagner Benezath explica passos básicos, como a melhor temperatura da água, como moer os grãos, qual o melhor café para comprar.

Informações: A aula sai a R$ 170 por pessoa (no cartão de crédito), ou R$ 150 (dinheiro). A aula será na própria Kaffa, na Rua Darcy Grijó, 50, lojas 3 e 4, Jardim da Penha, Vitória (em frente ao posto Presidente). (27) 3097-2601.

Centro Gastronômico Evelize Fraga

Cursos: A chef ministra cursos diversos na área da confeitaria e panificação, desde chocolateria para iniciantes até cursos de “bolos da vovó”, passando por aulas práticas que atendem também à demanda do público.

Informações: O centro gastronômico fica na Rua Antonio Gobbi, 44, Soteco, Vila Velha. Informações sobre valores e cursos disponíveis em (27) 98132-7496 (também WhatsApp).

Mestre Kukinha

Curso: O projeto de aulas de culinária para crianças vai ter uma edição especial de Dia das Mães, marcada para o dia 11 de maio. O curso será na loja Kouzina, na Praia do Canto, e tem vagas limitadas. Serão duas turmas: a primeira, às 9h, para crianças de 4 a 6 anos; e a segunda, às 11h, para crianças de 7 a 11 anos. Os pequenos aprenderão a fazer empadão de frango com orientações do chef Alessandro Eller.

Informações: Para participar, os responsáveis pelas crianças devem inscrevê-las presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, na loja Kouzina: Rua Aleixo Netto, 842, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-2105. A inscrição custa 2 quilos de leite em pó, que serão doados para a Obra Social Gabriel Delanne, em Cariacica.

Casa do Chef Juarez

Curso: Todo mês, o chef Juarez Campos, exímio professor, escolhe um tema gastronômico e monta de duas a quatro turmas de 20 alunos (cada). Os dois últimos cursos, por exemplo, focaram no preparo de carnes e em receitas com bacalhau, respectivamente. O próximo será uma edição especial sobre preparo de cordeiro, e está marcado para os dias 13 e 14 de maio, às 20h. Já em junho, a previsão é de fazer uma aula especial de jantar para o Dia dos Namorados.

Informações: A aula custa R$ 160 por pessoa, com direito a degustação das receitas preparadas e uma apostila com as informações do curso. A Casa do Chef fica na Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3225-6979 ou [email protected]

Trentino Cafés Especiais

Curso: Com carga horária de 20 horas, o próximo curso disponível no local é para quem quer se especializar na atividade de barista. Entre os módulos de aprendizado, estão a história do café, boas práticas e manipulação dos alimentos, análise sensorial e montagem de bebidas à base de café. Haverá aulas em três dias: 16, 17 e 18 de maio. Nos dois primeiros dias, das 8h às 18h, e no último, das 8h às 12h. São cinco vagas disponíveis.

Informações: O curso sai a R$ 950 por pessoa, em até quatro vezes no boleto. Para pagamentos à vista ou por transferência bancária, sai a R$ 850. Inscrições pelo e-mail [email protected] ou pelo (27) 99980-0766.

Chefs.com

Curso: As chefs Maritza Bojovski e Marcela Freire montaram um curso online com video-aulas sobre o Legado Guaramare, restaurante que marcou época em Guarapari, comandado pelo saudoso pai de Maritza, Vicente Bojovski. O curso, focado em peixes e frutos do mar, tem todas as receitas que eram preparadas no restaurante e também outras alquimias de autoria das chefs.

Informações: No Instagram das chefs (@chefs.com.oficial), é possível acessar o link que vai direto para a página do curso, que sai a R$ 340, dividido até em 12 vezes pelo PagSeguro.

Grappino Rangobar

Curso: A casa está finalizando os detalhes para um projeto previsto para o próximo mês. O projeto consiste em oferecer oficinas aos domingos para apresentar o preparo de drinques clássicos e também de outras criações do bartender Cláudio Lobo. A ideia é contextualizar a história e as curiosidades do universo das bebidas, além de permitir que os alunos preparem e degustem drinques. A previsão é de que a primeira oficina ocorra no dia 19 de maio.

Informações: A direção do local ainda não definiu os horários e os valores, mas em breve divulgará as informações no Instagram (@grappinovix). A intenção é ajudar alguma instituição, recolhendo alimentos não-perecíveis como parte do pagamento da inscrição. O restaurante fica na Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.

Shopping Praia da Costa

Curso: Entre os dias 9 e 12 de maio, o local vai oferecer oficinas de “cozinha afetiva”, como parte da programação em comemoração ao Dia das Mães. Entre as atrações, estão oficinas de hambúrguer (aula kids) e de steak tartare com cornflakes e risoto de tomate com vieiras, receitas ensinadas pelo chef francês Claude Troisgros. As chefs Maritza Bojovski e Marcela Freire também integram a programação.