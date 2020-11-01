5 restaurantes para comemorar o Dia do Sushi na Grande Vitória

CAMPEÃO DE PEDIDOS

Em Vila Velha, o Japa Temaki criou uma promoção para o Dia do Sushi: na compra de qualquer combinado, seja para consumo no restaurante, seja pelo delivery, o cliente vai girar uma roleta virtual que terá as seguintes opções de prêmio: dupla de sushi; 10 hot philadelphia; 2 harumakis doces; 1 porção de Fish Ball; e 10 sashimis de salmão ou Salmão Ice. Uma sugestão para a data é o combinado Queridinhos do Japa (R$ 69,90/foto), com 42 peças. Aberto das 18h às 23h. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa. (27) 3201-9201. FOTO: Thiago Britto

O Combinado de Salmão (foto) com 26 peças do Yahoo, em Jardim Camburi, está saindo de R$ 124,50 por R$ 59,90, e a promoção é um dos atrativos para o Dia do Sushi. A oferta vale para consumo no restaurante e para delivery. No domingo, a casa funciona das 18h às 23h. Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 845, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260. FOTO: Yahoo/Divulgação

Uma sugestão do restaurante Banzai Lounge para o Dia do Sushi é o Shake Toro, sushi feito com barriga de salmão (parte mais nobre e saborosa do peixe) e finalizado com azeite, raspas de limão e sal negro. Quanto: R$ 29,80, com 4 unidades. Aos domingos, a casa abre para almoço, das 11h30 às 15h30, e para jantar das 18h30 à 0h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-2222. FOTO: Banzai/Divulgação

A dica do Sushi Trip Experience para este domingo é o Especial de Salmão, combinado que inclui, além de sushis especiais, sashimis, Flake Rice, Gunka Maki e Salmão Roll (R$ 145, com 30 peças). Funcionamento no dia 1/11: das 18h às 23h. Rua Aleixo Netto, 782, Praia do Canto, Vitória. (27) 99651-4865. FOTO: Olivier Schochlin