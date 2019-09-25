Zezé Di Camargo ataca Zilu: "A minha história fala por mim"

Zilu Camargo não deixa barato quando decide abrir a boca sobre suas relações com o ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo. Agora, ele é quem decidiu quebrar o silêncio sobre toda a situação, depois de a bonita ter ido ao Instagram nesta terça (24) para dizer que está decepcionada em ver os filhos tomando o partido do pai na briga judicial que os dois travaram.
"A minha história fala por mim e meus pais são testemunhas de tudo. Por mais que você queira que seja o contrário, a minha dignidade é inconteste! Conheceres a verdade e a verdade vos libertará! O tempo é o Senhor de tudo!", escreveu o cantor em post que fez na internet, com vídeo do pai, Francisco Camargo, falando dele também.
Nas imagens, ainda é possível ver Francisco se emocionar: "No primeiro disco que recebi estava escrito: 'O melhor pai do mundo'. É muito difícil ter um pai e uma mãe e ter a alegria que a gente tem. Goiânia é muito grande. Eu nunca vi um pai aqui ter o que eu tenho".