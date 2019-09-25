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Polêmica!

Zezé Di Camargo ataca Zilu: "A minha história fala por mim"

O ex-casal está trocando farpas na web há algum tempo e a discussão esquentou nos últimos dias ao Zilu dizer que não esperava posicionamento dos filhos na briga judicial dos dois
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

25 set 2019 às 06:11

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 06:11

Zilu e Zezé Di Camargo: briga na Justiça por partilha de bens e revisão de divórcio Crédito: Montagem Gazeta Online
Zilu Camargo não deixa barato quando decide abrir a boca sobre suas relações com o ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo. Agora, ele é quem decidiu quebrar o silêncio sobre toda a situação, depois de a bonita ter ido ao Instagram nesta terça (24) para dizer que está decepcionada em ver os filhos tomando o partido do pai na briga judicial que os dois travaram. 
> Briga na Justiça: Zilu se diz inconformada por filhos apoiarem Zezé
"A minha história fala por mim e meus pais são testemunhas de tudo. Por mais que você queira que seja o contrário, a minha dignidade é inconteste! Conheceres a verdade e a verdade vos libertará! O tempo é o Senhor de tudo!", escreveu o cantor em post que fez na internet, com vídeo do pai, Francisco Camargo, falando dele também. 
Nas imagens, ainda é possível ver Francisco se emocionar: "No primeiro disco que recebi estava escrito: 'O melhor pai do mundo'. É muito difícil ter um pai e uma mãe e ter a alegria que a gente tem. Goiânia é muito grande. Eu nunca vi um pai aqui ter o que eu tenho". 

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