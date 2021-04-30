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Televisão

Youtuber Spartakus é contratado pela MTV e vai apresentar programa

Em seu canal, ele acumula 7 milhões de visualizações em vídeos

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:58
O youtuber e publicitário Spartakus
O youtuber e publicitário Spartakus Crédito: Jonathan Wolpert/Divulgação
O youtuber e publicitário Spartakus é o mais novo contratado da MTV. O anúncio foi feito pela emissora nesta quinta-feira (29).

Formado em comunicação pela UFF (Universidade Federal Fluminense), ele se define como "negro, nordestino e LGBT" e diz que usa sua voz "para fazer a diferença", abordando temas como racismo e LGBTfobia. Em seu canal, criado em 2007, ele já acumula mais de 7 milhões de visualizações e 230 mil seguidores.

"Nada que eu escreva aqui vai conseguir descrever a felicidade e a gratidão que eu sinto nesse momento", comemorou ele nas redes sociais. "Crescendo como um jovem negro e gay do interior da Bahia, eu nunca me imaginei realizando esse sonho porque nunca vi outras pessoas como eu nesse lugar. Por isso fico muito feliz não só por ser o novo apresentador da MTV Brasil, mas por saber que cada vez mais é possível ver gente como eu na TV."

O influenciador vai apresentar o programa MTV Hits ao lado de Bia Coelho. A pré-estreia será nesta sexta-feira (30) nos canais digitais da emissora, que vão transmitir o programete MTV Hits Ao Vivaço das 19h às 20h com a presença de MC Rebecca.

Depois disso, a dupla passa a apresentar o programa na TV de segunda a sexta. O programa reúne, com a ajuda do público, os maiores hits do momento.

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Além do novo apresentador, também vai contar com jogos interativos, participação de convidados e bate-papos sobre o que está bombando na internet. Já o MTV Hits Ao Vivaço vai passar a ir ao ar todas as sextas. ​

Antes da estreia de Spartakus, o MTV Hits vai exibir nesta sexta (30) um especial com Anitta, no qual haverá a estreia do novo single da cantora, "Girl From Rio". O programa também terá depoimentos e detalhes do novo projeto da carioca. "A galera vai sentir a cultura brasileira representada de outras maneiras, seja no ritmo, na letra...", adiantou ela.

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