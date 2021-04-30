Youtuber Spartakus é contratado pela MTV e vai apresentar programa

O influenciador vai apresentar o programa MTV Hits ao lado de Bia Coelho. A pré-estreia será nesta sexta-feira (30) nos canais digitais da emissora, que vão transmitir o programete MTV Hits Ao Vivaço das 19h às 20h com a presença de MC Rebecca.

Depois disso, a dupla passa a apresentar o programa na TV de segunda a sexta. O programa reúne, com a ajuda do público, os maiores hits do momento.