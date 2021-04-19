Xuxa é criticada por dizer a Taís Araújo que queria ser negra na próxima vida

Xuxa Meneghel esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste domingo, 18. A apresentadora foi criticada após dizer para Taís Araújo que gostaria de ser uma mulher negra em uma próxima encarnação.

A declaração foi feita para o programa "Superbonita", do GNT, em março, porém viralizou no Twitter na tarde deste domingo, 18. Na entrevista, a atriz pergunta para a apresentadora como ela gostaria de vir ao mundo, se fosse em outra vida.

Xuxa causou polêmica após declarar em programa de TV que gostaria de nascer negra em outra encarnação Crédito: Reprodução | Instagram

"Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele", disse Xuxa. Surpresa, Taís respondeu: "Quer mesmo? Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo".

"Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora. Quando eu olho as pessoas com a cor da tua pele, cabelo e tudo, eu gostaria demais. Tenho uma pele que queria muito que fosse dourada, morena, negra. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de vir assim", rebateu a apresentadora.

"Eu também me amo, mas o problema não sou eu. Comigo está tudo certo, mas o mundo lá fora pra gente é danado", explicou a atriz. "Vou te falar uma coisa: eu te amo, mas pede para vir com o espírito preparado para aguentar a bomba também", alertou Taís.

A fala de Xuxa ganhou muita repercussão no Twitter. Diversos usuários alegaram que a declaração dela veio de uma perspectiva privilegiada, por considerar a vivência de uma pessoa negra a partir da estética.

"Você não queria ter nascido preta não, Xuxa, porque você não seria rainha dos baixinhos, não teria tido oportunidades de ser modelo e apresentadora com essa facilidade, muito menos seria quase bilionária hoje. É muito fácil falar", alertou uma internauta.

ah você não queria ter nascido preta não xuxa. porque você não seria rainha dos baixinhos, não teria tido oportunidades de ser modelo e apresentadora com essa facilidade, muito menos seria quase bilionária hoje. é muito fácil falar isso quando se nasce gaúcha, loira do olho azul. — MI: a cachorrona. (@gadizaski) April 18, 2021