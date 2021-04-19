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Polêmica

Xuxa é criticada por dizer a Taís Araújo que queria ser negra na próxima vida

'Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo', disse a atriz para a apresentadora

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 abr 2021 às 18:25
Xuxa Meneghel esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais neste domingo, 18. A apresentadora foi criticada após dizer para Taís Araújo que gostaria de ser uma mulher negra em uma próxima encarnação.
A declaração foi feita para o programa "Superbonita", do GNT, em março, porém viralizou no Twitter na tarde deste domingo, 18. Na entrevista, a atriz pergunta para a apresentadora como ela gostaria de vir ao mundo, se fosse em outra vida.
Xuxa teve medo de ser assassinada depois de receber propostas de prostituição por políticos e empresários no início da carreira
Xuxa causou polêmica após declarar em programa de TV que gostaria de nascer negra em outra encarnação Crédito: Reprodução | Instagram
"Taís, eu gostaria de vir com a sua cor, seu cabelo, sua pele", disse Xuxa. Surpresa, Taís respondeu: "Quer mesmo? Ser preta não é mole não. Depois te conto o que é vir preta nesse país e nesse mundo".
"Eu ia me amar muito, ia me olhar no espelho toda hora. Quando eu olho as pessoas com a cor da tua pele, cabelo e tudo, eu gostaria demais. Tenho uma pele que queria muito que fosse dourada, morena, negra. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de vir assim", rebateu a apresentadora.

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"Eu também me amo, mas o problema não sou eu. Comigo está tudo certo, mas o mundo lá fora pra gente é danado", explicou a atriz. "Vou te falar uma coisa: eu te amo, mas pede para vir com o espírito preparado para aguentar a bomba também", alertou Taís.
A fala de Xuxa ganhou muita repercussão no Twitter. Diversos usuários alegaram que a declaração dela veio de uma perspectiva privilegiada, por considerar a vivência de uma pessoa negra a partir da estética.
"Você não queria ter nascido preta não, Xuxa, porque você não seria rainha dos baixinhos, não teria tido oportunidades de ser modelo e apresentadora com essa facilidade, muito menos seria quase bilionária hoje. É muito fácil falar", alertou uma internauta.
O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da artista para um posicionamento, porém não obteve resposta até a publicação deste texto.

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