Xuxa é acusada de plágio e é condenada a pagar R$ 50 mil, diz TV

Xuxa é acusada de plágio e é condenada a pagar R$ 50 mil a responsável, diz TV Crédito: Instagram

A apresentadora Xuxa Meneghel , 56, está com seu nome envolvido em uma polêmica. De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, a apresentadora foi condenada a pagar o valor de R$ 50 mil reais a um homem que a acusa de plágio.

Segundo a TV, um homem fez uma proposta a ela e à sua empresa para c

riar uma série de bonecos. Porém, à época, o estafe de Xuxa teria dito que não se interessava pela parceria. Porém, um tempo depois, produtos semelhantes começaram a ser vendidos, e isso gerou um transtorno que acarretou na entrada na justiça do homem.

De acordo com o programa, o valor das vendas pode chegar a R$ 50 milhões, e o rapaz, que até então pede por danos morais, teria direito a uma parte dessa quantia. O caso segue em segredo de justiça.