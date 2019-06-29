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Série de bonecos

Xuxa é acusada de plágio e é condenada a pagar R$ 50 mil, diz TV

O caso segue em segredo de justiça

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 22:31

Publicado em 

28 jun 2019 às 22:31
Xuxa é acusada de plágio e é condenada a pagar R$ 50 mil a responsável, diz TV Crédito: Instagram
A apresentadora Xuxa Meneghel, 56, está com seu nome envolvido em uma polêmica. De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, a apresentadora foi condenada a pagar o valor de R$ 50 mil reais a um homem que a acusa de plágio.
Segundo a TV, um homem fez uma proposta a ela e à sua empresa para c
riar uma série de bonecos. Porém, à época, o estafe de Xuxa teria dito que não se interessava pela parceria. Porém, um tempo depois, produtos semelhantes começaram a ser vendidos, e isso gerou um transtorno que acarretou na entrada na justiça do homem.
De acordo com o programa, o valor das vendas pode chegar a R$ 50 milhões, e o rapaz, que até então pede por danos morais, teria direito a uma parte dessa quantia. O caso segue em segredo de justiça.
Procurada, a assessoria de comunicação de Xuxa informou que não comenta notas jurídicas.

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