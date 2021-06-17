Whindersson Nunes faz tatuagens no rosto

Whindersson Nunes volta aos holofotes. Desta vez, o humorista chamou atenção ao aparecer com o rosto tatuado nas redes sociais.
Abaixo dos olhos, aparece escrita em inglês a frase "Viva como um guerreiro". Uma cruz, um chapéu de cangaceiro, lágrimas e as letras "JM", iniciais de seu filho João Miguel, também aparecem entre os desenhos.
As imagens foram divugadas pela tatuadora Bruna Martins, responsável pelo trabalho. Confira.
As tatuagens no rosto surpreenderam os seguidores do humorista, que virou assunto no Twitter. Os usuários da plataforma se dividiam entre gostar ou não dos desenhos escolhidos por Whindersson. Muitos dos comentários pediam compreensão para o momento de luto que o comediante passa após a morte do filho prematuro.