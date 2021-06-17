Whindersson Nunes faz tatuagens no rosto

Whindersson Nunes posa com a artista Bruna Martins após ter o rosto tatuado Crédito: Instagram/@tattoo.bru

Whindersson Nunes volta aos holofotes. Desta vez, o humorista chamou atenção ao aparecer com o rosto tatuado nas redes sociais.

Abaixo dos olhos, aparece escrita em inglês a frase "Viva como um guerreiro". Uma cruz, um chapéu de cangaceiro, lágrimas e as letras "JM", iniciais de seu filho João Miguel, também aparecem entre os desenhos.

As imagens foram divugadas pela tatuadora Bruna Martins, responsável pelo trabalho. Confira.

As tatuagens no rosto surpreenderam os seguidores do humorista, que virou assunto no Twitter. Os usuários da plataforma se dividiam entre gostar ou não dos desenhos escolhidos por Whindersson. Muitos dos comentários pediam compreensão para o momento de luto que o comediante passa após a morte do filho prematuro.

whindersson mandou tatuagem na cara, carai — 👺 (@derikess) June 17, 2021

as notícias da semana no Instagram são tatuagem na cara do whindersson nunes e namoro do lucas rangel — Michele Zimlich (@michelezimlich) June 16, 2021

Vi a tatuagem do Whindersson e o tanto de gente julgando, dizendo que gostou e não gosto. Fico IMPRESSIONADA como as pessoas gostam de ditar como o outro deve sofrer ou lidar com a própria dor. — Hannax (@mimhannah) June 17, 2021