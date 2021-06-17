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Whindersson Nunes faz tatuagens no rosto

Humorista aparece nas redes sociais com a área dos olhos tatuada e surpreendeu os seguidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:00

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:00

Whindersson Nunes posa com a artista Bruna Martins após ter o rosto tatuado
Whindersson Nunes posa com a artista Bruna Martins após ter o rosto tatuado Crédito: Instagram/@tattoo.bru
Whindersson Nunes volta aos holofotes. Desta vez, o humorista chamou atenção ao aparecer com o rosto tatuado nas redes sociais.
Abaixo dos olhos, aparece escrita em inglês a frase "Viva como um guerreiro". Uma cruz, um chapéu de cangaceiro, lágrimas e as letras "JM", iniciais de seu filho João Miguel, também aparecem entre os desenhos.
As imagens foram divugadas pela tatuadora Bruna Martins, responsável pelo trabalho. Confira.
As tatuagens no rosto surpreenderam os seguidores do humorista, que virou assunto no Twitter. Os usuários da plataforma se dividiam entre gostar ou não dos desenhos escolhidos por Whindersson. Muitos dos comentários pediam compreensão para o momento de luto que o comediante passa após a morte do filho prematuro.

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