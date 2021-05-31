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Whindersson Nunes posta música que escreveu em homenagem ao filho

Em seu Twitter, comediante se despede do filho com versículo bíblico e música emocionante em sua homenagem

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:47
O comediante Whindersson Nunes postou em sua conta do twitter uma música que escreveu em homenagem ao filho João Miguel, que faleceu no domingo (30). Na legenda, Whindersson diz que a música foi escrita na esperança do filho sair do hospital e ir para casa, mas que o bebê saiu e foi para um lugar melhor.
O humorista Whindersson Nunes
O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
A notícia da morte do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina comoveu personalidades e fãs na internet na manhã desta segunda-feira (31), que lamentaram o falecimento prematuro do bebê João Miguel dois dias após seu nascimento. A confirmação veio por meio da assessoria do comediante. João Miguel havia nascido no dia 28 de maio com apenas 22 semanas de gestação.
Em sua conta no Twitter Whindersson postou um versículo bíblico que faz referência à pureza das crianças. Vencedora do "BBB 21", Juliette respondeu dizendo: "Seu anjinho no céu. Muita força e fé".
Por meio das redes sociais, artistas, políticos, influencers e fãs desejaram sentimentos e forças ao casal. Músicos como Wesley Safadão, entre outros, desejaram forças pelo Twitter. Assim como apresentadores da TV brasileira e influencers como Felipe Neto e outros.
O senador Omar Aziz prestou solidariedade ao casal e relembrou a doação de oxigênio feita pelo comediante ao Estado do Amazonas. O Vasco da Gama, time do coração de Whindersson Nunes, também se manifestou por meio de sua conta oficial no Twitter.
Outras personalidades prestaram solidariedade em comentários da notícia do falecimento do bebê, incluindo nomes como Tata Werneck, Paula Fernandes, Thaeme, Dennis DJ, Deborah Secco e vários outros.

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