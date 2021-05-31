Whindersson Nunes posta música que escreveu em homenagem ao filho

O comediante Whindersson Nunes postou em sua conta do twitter uma música que escreveu em homenagem ao filho João Miguel, que faleceu no domingo (30). Na legenda, Whindersson diz que a música foi escrita na esperança do filho sair do hospital e ir para casa, mas que o bebê saiu e foi para um lugar melhor.

O humorista Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

A notícia da morte do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina comoveu personalidades e fãs na internet na manhã desta segunda-feira (31), que lamentaram o falecimento prematuro do bebê João Miguel dois dias após seu nascimento. A confirmação veio por meio da assessoria do comediante. João Miguel havia nascido no dia 28 de maio com apenas 22 semanas de gestação.

Em sua conta no Twitter Whindersson postou um versículo bíblico que faz referência à pureza das crianças. Vencedora do "BBB 21", Juliette respondeu dizendo: "Seu anjinho no céu. Muita força e fé".

Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre.

E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Te amo filho.. pic.twitter.com/dTQKTmdsh7 — Whindersson Nunes (@whindersson) May 31, 2021

Seu anjinho no céu. Muita força e fé. ❤️?? — Juliette (@juliette) May 31, 2021

Por meio das redes sociais, artistas, políticos, influencers e fãs desejaram sentimentos e forças ao casal. Músicos como Wesley Safadão, entre outros, desejaram forças pelo Twitter. Assim como apresentadores da TV brasileira e influencers como Felipe Neto e outros.

Muita força para a Maria Lina e o Whindersson. Que a família, os amigos e a fé possam confortá-los nesse momento de dor. Ninguém merece passar por algo assim. Sinto muito ? — Nelipe Feto (@felipeneto) May 31, 2021

O senador Omar Aziz prestou solidariedade ao casal e relembrou a doação de oxigênio feita pelo comediante ao Estado do Amazonas. O Vasco da Gama, time do coração de Whindersson Nunes, também se manifestou por meio de sua conta oficial no Twitter.