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Festa pela internet

Wesley Safadão e Luan Santana farão live especial de São João juntos

A dupla se apresentará no próximo dia 20, às 20h, diretamente da Vila Forró em Campina Grande, na Paraíba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 19:46

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 19:46

Wesley Safadão é atração do Café de La Musique, em Meaípe, Guarapari
Wesley Safadão fará live com Luan Santana Crédito: Reprodução/Facebook
Wesley Safadão e Luan Santana se apresentarão juntos no próximo dia 20 de junho, às 20h, diretamente da Vila Forró em Campina Grande (Paraíba). Na live, especial para a festa de São João, os cantores ainda contarão com convidados como Dorgival Dantas e Raí do Saia Rodada .
"As festas juninas são parte da identidade brasileira, são muito valorizadas em especial nas regiões norte e nordeste, e mesmo que seja um 'Arraiá' diferente, virtual, não vai faltar forró, animação e oportunidade para ajudar uma grande corrente do bem e levar um pouco de diversão para todos que aguardam por essa época", explica Wesley.
Luan Santana complementa: "Junho chegou e com ele a vontade de viver as festas juninas do Nordeste. É tanta alegria desse povo , que a gente se uniu, eu e o Wesley, para uma festa que vai levar a Vila para dentro da sua casa. Nordeste é diversão com religião, costumes e comidas típicas, dança com fogos, fitas e balões, danças que contagiam... é esperança, fé... E o nordestino sabe festejar em casa também como ninguém! Quero que essa live e esse encontro com o meu amigo sejam histórico, inesquecível para todos nós". No repertório estarão sucessos dos dois cantores.
Assim como nas lives anteriores, os organizadores do evento garantem que serão tomados os devidos cuidados para a montagem de cenário, luz e som, respeitando todas as normas sanitárias.
Devido ao número reduzido de funcionários, a produção durará 10 dias. "Cada setor terá seu dia e horário para trabalhar, e as proximidades também estarão isoladas", afirma uma nota à imprensa. "Não será permitido nenhum tipo de aglomeração e situações que venham a desrespeitar as regras estabelecidas pelos órgãos públicos".

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