Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após atingir 300 mil seguidores, Luxa fará live com profissional de saúde

Técnico do Palmeiras bateu meta no Instagram para fazer um bate-papo transmitido ao vivo na rede social e quer saber detalhes de quem está na linha de frente da pandemia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:51

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:51

Crédito: Vanderlei Luxemburgo cumpriu meta de seguidores e fará live em breve, como prometido (Reprodução/Instagram
Depois de conseguir cerca de 20 mil seguidores em 23 dias no Instagram, batendo a meta de 300 mil acompanhando sua conta na rede social, Vanderlei Luxemburgo cumprirá a promessa de fazer uma live. Ainda não há data nem personagem definido para a conversa, que será transmitida em tempo real, mas o técnico do Palmeiras já decidiu que falará com um profissional da saúde, para falar sobre os desafios na pandemia do coronavírus.
- Como eu havia prometido, vou buscar um seguidor para fazer uma live comigo. Estou procurando alguém da saúde, pela importância da saúde nesse momento de pandemia. Queremos saber como é essa experiência de salvar tantas vidas e estar na linha de frente, colocando a sua própria vida em risco - disse o treinador, em vídeo publicado no Instagram.E MAIS:Melo, Gómez, Viña: Luxa conta como arma melhor defesa de SPLuxa planeja Dudu como meia após pausa, mas cobra 'egoísmo'Gabriel Menino topa se fixar lateral por mais chances no timePreparador de goleiros deixa Palmeiras após quase seis anosMorre Ronaldo, atacante que deixou Corinthians na fila em 74Confira o vídeo publicado por Vanderlei Luxemburgo em seu Instagram: Ver essa foto no Instagram Só posso agradecer por vocês acompanharem meu Instagram. E agora vou atrás de quem vai fazer a live comigo. . #luxa #vanderleiluxemburgo #luxaoficial . ? @eurodolfomaia ! Uma publicação compartilhada por Vanderlei Luxemburgo (@luxaoficial) em 9 de Jun, 2020 às 5:15 PDT Em 16 de maio, o treinador avisou que, a cada 50 mil seguidores que ganhasse no Instagram, realizará uma live, como é chamada a interação por vídeo ao vivo, com comentários dos espectadores. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Luxemburgo já disse que pretendia trabalhar sua interação em redes sociais quando cogitou se aposentar e retomará esse plano com mais força quando, efetivamente, abandonar a carreira de técnico.
- Quero agradecer aos meus seguidores no Instagram. Chegamos aos 300 mil. Muito obrigado. Mas vamos continuar, temos outros objetivos ainda a serem alcançados - disse Luxemburgo, no vídeo que postou recentemente na rede. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados