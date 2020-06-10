Após atingir 300 mil seguidores, Luxa fará live com profissional de saúde

Depois de conseguir cerca de 20 mil seguidores em 23 dias no Instagram, batendo a meta de 300 mil acompanhando sua conta na rede social, Vanderlei Luxemburgo cumprirá a promessa de fazer uma live. Ainda não há data nem personagem definido para a conversa, que será transmitida em tempo real, mas o técnico do Palmeiras já decidiu que falará com um profissional da saúde, para falar sobre os desafios na pandemia do coronavírus.

- Como eu havia prometido, vou buscar um seguidor para fazer uma live comigo. Estou procurando alguém da saúde, pela importância da saúde nesse momento de pandemia. Queremos saber como é essa experiência de salvar tantas vidas e estar na linha de frente, colocando a sua própria vida em risco - disse o treinador, em vídeo publicado no Instagram.E MAIS:Melo, Gómez, Viña: Luxa conta como arma melhor defesa de SPLuxa planeja Dudu como meia após pausa, mas cobra 'egoísmo'Gabriel Menino topa se fixar lateral por mais chances no timePreparador de goleiros deixa Palmeiras após quase seis anosMorre Ronaldo, atacante que deixou Corinthians na fila em 74Confira o vídeo publicado por Vanderlei Luxemburgo em seu Instagram: Ver essa foto no Instagram Só posso agradecer por vocês acompanharem meu Instagram. E agora vou atrás de quem vai fazer a live comigo. . #luxa #vanderleiluxemburgo #luxaoficial . ? @eurodolfomaia ! Uma publicação compartilhada por Vanderlei Luxemburgo (@luxaoficial) em 9 de Jun, 2020 às 5:15 PDT Em 16 de maio, o treinador avisou que, a cada 50 mil seguidores que ganhasse no Instagram, realizará uma live, como é chamada a interação por vídeo ao vivo, com comentários dos espectadores. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Luxemburgo já disse que pretendia trabalhar sua interação em redes sociais quando cogitou se aposentar e retomará esse plano com mais força quando, efetivamente, abandonar a carreira de técnico.