Everton Ribeiro, do Flamengo, organiza lives sobre a temática racial

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, o meia Everton Ribeiro abrirá suas redes sociais para o debate sobre o racismo no Brasil e no mundo. Ao longo desta quarta-feira, serão realizadas quatro lives sobre o assunto na página do jogador do Flamengo, as quais serão apresentadas por William Reis, coordenador do Afroreggae.
Convidando os seguidores a acompanharem e participarem do debate, Everton Ribeiro explicou que o projeto é uma forma de todos entenderem mais "sobre um assunto tão importante para o nosso país", inclusive ele.
- Lembra que falei que gostaria de dar voz a luta contra o racismo e entender melhor do assunto? Então, aproveitando dessa rede aqui com tanta gente bacana e de um número expressivo de pessoas que me acompanham, amanhã vou deixar meu perfil o dia todo com o William Reis, do Afroreggae, e ele vai promover 4 lives sobre o assunto. Só FERA! No meu story, vocês vão ver o tema de cada live - publicou o capitão rubro-negro.
Às 10h, o primeiro convidado será Jonathan Raymundo, professor de História, que falará sobre a escravidão no Brasil. Às 13h, William Reis recebe Ad Júnior, digital influencer e apresentador Trace Brasil, com a pós-escravidão como tema.
Às 18h, Marco Luca Valentim, líder do coletivo negro do grupo Globo, fala sobre políticas afirmativas e, às 20h, o diretor, filósofo e cientista social Rodrigo França aborda o racismo na atualidade. View this post on Instagram Fala, pessoal! Lembra que falei que gostaria de dar voz a luta contra o racismo e entender melhor do assunto? Então, aproveitando dessa rede aqui com tanta gente bacana e de um número expressivo de pessoas que me acompanham, amanhã vou deixar meu perfil o dia todo com o @williamreis85 do @afroreggae e ele vai promover 4 lives sobre o assunto. Só FERA! No meu story, vocês vão ver o tema de cada live. Será uma oportunidade para todos entenderem mais sobre um assunto tão importante para o nosso país. Eu estarei assistindo, aprendendo também e convido a todos para essa reflexão. Vamos nessa? A post shared by Everton Ribeiro (@evertonri) on Jun 9, 2020 at 5:21pm PDT E MAIS:Depois de Gabi e Jesus, futebol do Flamengo mira mais três renovaçõesCarisma, liderança e títulos marcam primeiro ano de Rafinha na GáveaAgente confirma sondagens de clubes europeus por joia rubro-negraLandim sobre patrocinador master: 'Acho que torcida vai ter surpresa'Fla chega a acordo com família de Bernardo, vítima do incêndio no CT E MAIS: