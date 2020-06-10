Everton Ribeiro, do Flamengo, organiza lives sobre a temática racial

Crédito: Divulgação/Flamengo

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, o meia Everton Ribeiro abrirá suas redes sociais para o debate sobre o racismo no Brasil e no mundo. Ao longo desta quarta-feira, serão realizadas quatro lives sobre o assunto na página do jogador do Flamengo, as quais serão apresentadas por William Reis, coordenador do Afroreggae.

Convidando os seguidores a acompanharem e participarem do debate, Everton Ribeiro explicou que o projeto é uma forma de todos entenderem mais "sobre um assunto tão importante para o nosso país", inclusive ele.

- Lembra que falei que gostaria de dar voz a luta contra o racismo e entender melhor do assunto? Então, aproveitando dessa rede aqui com tanta gente bacana e de um número expressivo de pessoas que me acompanham, amanhã vou deixar meu perfil o dia todo com o William Reis, do Afroreggae, e ele vai promover 4 lives sobre o assunto. Só FERA! No meu story, vocês vão ver o tema de cada live - publicou o capitão rubro-negro.

Às 10h, o primeiro convidado será Jonathan Raymundo, professor de História, que falará sobre a escravidão no Brasil. Às 13h, William Reis recebe Ad Júnior, digital influencer e apresentador Trace Brasil, com a pós-escravidão como tema.