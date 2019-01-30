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JUSTIÇA

Wellington Camargo, irmão de Zezé e Luciano, é preso em Goiânia (GO)

Cantor gospel não teria feito o pagamento de pensão alimentícia

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 14:47

Publicado em 

30 jan 2019 às 14:47
30/01/2019 - Wellington Camargo foi preso por não pagar pensão alimentícia, em Goiânia Crédito: Reprodução/TV Anhanguera
O cantor gospel Wellington Camargo, 47, irmão da dupla Zezé di Camargo e Luciano e ex-deputado estadual por Goiás, foi preso na noite desta terça-feira (29), em Goiânia (GO), por falta de pagamento de pensão alimentícia. 
A informação, confirmada pela assessoria da Polícia Civil do Estado de Goiás, dá conta de que Wellington foi levado para a Central de Flagrantes da instituição e, em seguida, encaminhado para a prisão de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirma que não pode revelar mais informações sobre o caso, já que ele corre em segredo de justiça, não especificando a quem o cantor devia a pensão.
Até o momento, a assessoria de Wellington não foi encontrada para comentar o caso.
Pai de quatro filhos, em 2017 Wellington separou-se de sua segunda mulher, sua então assessora Yara Costa, 27, mãe do filho caçula do cantor.
Hoje dedicado à música gospel, Wellington já foi deputado estadual por Goiás entre 2002 e 2006.
Conhecido por ser irmão da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, ganhou notoriedade em 1998, quando foi vítima de um sequestro que durou 94 dias e mobilizou o país. Na ocasião, teve parte da orelha esquerda cortada pelos sequestradores.

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