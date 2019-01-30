Wellington Camargo, irmão de Zezé e Luciano, é preso em Goiânia (GO)

30/01/2019 - Wellington Camargo foi preso por não pagar pensão alimentícia, em Goiânia Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

O cantor gospel Wellington Camargo, 47, irmão da dupla Zezé di Camargo e Luciano e ex-deputado estadual por Goiás, foi preso na noite desta terça-feira (29), em Goiânia (GO), por falta de pagamento de pensão alimentícia.

A informação, confirmada pela assessoria da Polícia Civil do Estado de Goiás, dá conta de que Wellington foi levado para a Central de Flagrantes da instituição e, em seguida, encaminhado para a prisão de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirma que não pode revelar mais informações sobre o caso, já que ele corre em segredo de justiça, não especificando a quem o cantor devia a pensão.

Até o momento, a assessoria de Wellington não foi encontrada para comentar o caso.

Pai de quatro filhos, em 2017 Wellington separou-se de sua segunda mulher, sua então assessora Yara Costa, 27, mãe do filho caçula do cantor.

Hoje dedicado à música gospel, Wellington já foi deputado estadual por Goiás entre 2002 e 2006.