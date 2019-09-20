Walcyr Carrasco abre o jogo sobre trabalho de ator: "Horrível"

Walcyr Carrasco, autor de "A Dona do Pedaço", trama que é sucesso na faixa das 21h na , trama que é sucesso na faixa das 21h na Globo , disse que uma boa novela é também uma história que pode ser escrita em poucas linhas.

Crédito: Globo/Fábio Rocha

"Se você não puder contar essa história em quatro ou cinco linhas, você não terá uma história clara para o público", afirmou ele em entrevista ao programa Persona em Foco, da TV Cultura, que vai ao ar na noite desta sexta-feira (20).

Apesar da boa audiência de "A Dona do Pedaço", a novela vem recebendo críticas de especialistas em televisão, que apontam falhas na trama como diálogos simples e personagens que agem sem motivação coerente, como escreveu o crítico Mauricio Stycer.

No Persona em Foco, Carrasco falou também que chegou a tentar a carreira de ator e fez dois espetáculos profissionais, "com salário e tudo", mas acha o trabalho "horrível". "Eu acho horrível ser ator no seguinte sentido: eu sou uma pessoa que gosto muito da solidão, o ator, necessariamente, é um trabalho em grupo."