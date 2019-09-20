Walcyr Carrasco abre o jogo sobre trabalho de ator: "Horrível"

Walcyr Carrasco, autor de "A Dona do Pedaço", trama que é sucesso na faixa das 21h na Globo, disse que uma boa novela é também uma história que pode ser escrita em poucas linhas.
"Se você não puder contar essa história em quatro ou cinco linhas, você não terá uma história clara para o público", afirmou ele em entrevista ao programa Persona em Foco, da TV Cultura, que vai ao ar na noite desta sexta-feira (20).
Apesar da boa audiência de "A Dona do Pedaço", a novela vem recebendo críticas de especialistas em televisão, que apontam falhas na trama como diálogos simples e personagens que agem sem motivação coerente, como escreveu o crítico Mauricio Stycer.
No Persona em Foco, Carrasco falou também que chegou a tentar a carreira de ator e fez dois espetáculos profissionais, "com salário e tudo", mas acha o trabalho "horrível". "Eu acho horrível ser ator no seguinte sentido: eu sou uma pessoa que gosto muito da solidão, o ator, necessariamente, é um trabalho em grupo."
Além de "A Dona do Pedaço", Carrasco é autor de outros sucessos na Globo como "Chocolate com Pimenta" (2003-2004) e "Alma Gêmea" (2005-2006). Ele também já ganhou o Emmy Internacional de 2016 por "Verdades Secretas" (2015).