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Covid-19

Viúva de Chico Anysio respira sem ajuda de aparelhos, mas segue em estado grave

Malga Di Paula está sem sedativos em Unidade de Terapia Intensiva

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 16:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 jul 2021 às 16:12
Malga Di Paula, que está internada na UTI em decorrência de complicações da Covid-19, já não precisa mais de aparelhos para respirar. A informação foi divulgada, em nota, pelo escritório de advocacia da viúva de Chico Anysio na noite desta quarta-feira (7).
De acordo com boletim médico, ela está sem sedativos, apesar de o estado de saúde ser ainda grave.
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, que está internada em decorrência da Covid-19
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, que está internada em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram @malgadipaula.veg
"Com isso, (ela) deve sair da UTI em breve. Apesar da saúde da escritora e empresária ainda ser delicada e demandar de tratamentos, a sua melhora está sendo gradual e positiva", diz o comunicado.
Malga e a mãe, Dona Udila, foram internadas em junho e em hospitais de cidades diferentes, no Rio Grande do Sul, devido a complicações decorrentes do coronavírus. Segundo boletim médico, a sogra de Chico Anysio realizou uma traqueostomia na tarde desta quarta-feira (7). "O procedimento foi feito com sucesso e ela se encontra estável. O estado de Malga chegou a ser considerado muito grave pela equipe médica, diferente de sua mãe, que se manteve estável", afirma a nota.

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A família agradece a todos os amigos e fãs pelo carinho e orações. "Além de todo o excelente trabalho dos heróis da saúde e avanços da ciência, a grande corrente de orações também contribuiu para que mãe e filha pudessem voltar a respirar sozinhas no mesmo dia. Continuemos enviando energia de cura para que essa evolução seja cada vez melhor às nossas guerreiras e a todos demais acamados pelo coronavírus. Os familiares também se solidarizam a todas as vítimas e famílias afetadas pela doença", finaliza o comunicado.

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