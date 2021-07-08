Viúva de Chico Anysio respira sem ajuda de aparelhos, mas segue em estado grave

Malga Di Paula, que está internada na UTI em decorrência de complicações da Covid-19, já não precisa mais de aparelhos para respirar. A informação foi divulgada, em nota, pelo escritório de advocacia da viúva de Chico Anysio na noite desta quarta-feira (7).

De acordo com boletim médico, ela está sem sedativos, apesar de o estado de saúde ser ainda grave.

Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, que está internada em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram @malgadipaula.veg

"Com isso, (ela) deve sair da UTI em breve. Apesar da saúde da escritora e empresária ainda ser delicada e demandar de tratamentos, a sua melhora está sendo gradual e positiva", diz o comunicado.

Malga e a mãe, Dona Udila, foram internadas em junho e em hospitais de cidades diferentes, no Rio Grande do Sul, devido a complicações decorrentes do coronavírus. Segundo boletim médico, a sogra de Chico Anysio realizou uma traqueostomia na tarde desta quarta-feira (7). "O procedimento foi feito com sucesso e ela se encontra estável. O estado de Malga chegou a ser considerado muito grave pela equipe médica, diferente de sua mãe, que se manteve estável", afirma a nota.