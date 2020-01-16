Vídeo de sertanejo Victor satirizando agressão viraliza após condenação

O cantor sertanejo Victor Chaves Crédito: Reprodução/Instagram @renatounojp

Um vídeo gravado em fevereiro de 2019 pelo cantor Victor Chaves voltou a viralizar nas redes sociais após o cantor, que fazia dupla sertaneja com Léo, ser condenado a 18 dias de prisão em regime aberto por conta da agressão à ex-mulher dele, em 2017.

Nas imagens, o músico aparece rindo e satirizando a acusação de Poliana Bagatini Chaves, que na época da agressão era casada com ele e estava grávida de quatro meses. À polícia, ela disse que Victor a jogou no chão e a chutou.

No vídeo, Chaves simula uma entrevista com ele mesmo. Primeiro, ele pergunta: 'Senhor Victor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida, a pergunta é: O senhor joga futebol?". Na sequência, ele começa a gargalhar e responde: "Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute."

Além da pena de 18 dias em regime simples e aberto, Victor também terá de pagar R$ 20 mil à ex por danos morais. O cantor já recorreu da sentença.

Victor Chaves, que fazia dupla com Léo, foi condenado por vias de fato, contravenção penal contra a mulher. Ele agrediu a esposa grávida com chutes na barriga. Depois da condenação que cumpriu em 18 dias de regime aberto, publicou um vídeo "sátira" onde debocha da agressão e ri. pic.twitter.com/iUeg0UCcNr — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) January 14, 2020

O caso está com o Ministério Público de Minas. A Record mostrou cenas do circuito de segurança do prédio que mostram o que aconteceu no elevador no dia. Procurado, Victor não respondeu até a conclusão deste texto.