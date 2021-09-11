Veja quem mais lucra com o YouTube no Brasil, segundo colunista

Felipe Neto, Camila Loures, Rezende e Virgínia Fonseca lucram alto com o YouTube Crédito: Divulgação/Instagram

O mundo da internet rende muito dinheiro e o colunista Leo Dias provou. O jornalista fez um levantamento dos últimos 30 dias no YouTube e trouxe quem são os maiores youtubers do Brasil, que chegam a faturar R$ 4,5 milhões por mês.

O colunista tirou da disputa perfis de gravadoras e infantis. E na lista, quem aparece em primeiro lugar - e angaria a quantia citada - é Felipe Neto. Ele teve 227 milhões de views, que rendem uma estimativa de US$ 900 mil por mês, segundo Leo Dias.

O segundo lugar fica com Camila Loures, que começou sua carreira no YouTube através do vídeo "Camila Loures - Bolo Arco-Íris" há sete anos. O vídeo tem hoje quase três milhões de visualizações. Com 13,5 milhões de inscritos em seu canal, a jovem tem 66 milhões de views por mês.

Na sequência, temos Pedro Afonso Rezende Posso, dono do perfil Rezendeevil com 29,2 milhões de seguidores. Mais conhecido como Rezende, ele ficou famosos por meio de vídeos sobre o game Minecraft, paródias e situações inusitadas sobre o seu cotidiano. Seus vídeos rendem 62,2 milhões de views.

Por fim, temos Virgínia Fonseca, cujos vídeos rendem 32,2 milhões de views. A esposa do cantor Zé Felipe e ex-namorada de Rezende disse em outubro do ano passado que tira cerca de R$ 500 mil por mês com seus trabalhos.

A grana da galera é tanta que Virgínia está sendo processada por Rezende. O jovem alega quebra de contrato e quer indenização de R$ 4 milhões.

Quem mais lucra com Youtube no Brasil