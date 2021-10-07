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Vacinada, Patrícia Abravanel testa positivo para Covid-19

Apresentadora se submeteu ao exame rotineiro e testou positivo para a Covid-19

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 15:13

Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

07 out 2021 às 15:13
A apresentadora Patrícia Abravanel
A apresentadora Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
Na manhã desta quinta-feira (07), a apresentadora Patrícia Abravanel testou positivo para Covid-19 ao sair para gravar o Programa Silvio Santos, do SBT. A filha de Sílvio tomou a dose única da vacina da Janssen.
De acordo com a assessoria do SBT, Patrícia está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto reestabelecimento, e deve permanecer isolada em sua residência até completar a quarentena. 
Com a apresentadora fora do ar nas próximas semanas, Gabriel Cartolano segue sozinho no programa "Vem Pra Cá", nas tardes do SBT. Hoje (07), o parceiro de Abravanel confirmou que um dos filhos de Patrícia testou positivo para o novo coronavírus.  

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