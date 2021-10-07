Vacinada, Patrícia Abravanel testa positivo para Covid-19

A apresentadora Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel

Na manhã desta quinta-feira (07), a apresentadora Patrícia Abravanel testou positivo para Covid-19 ao sair para gravar o Programa Silvio Santos, do SBT. A filha de Sílvio tomou a dose única da vacina da Janssen.

De acordo com a assessoria do SBT, Patrícia está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto reestabelecimento, e deve permanecer isolada em sua residência até completar a quarentena.