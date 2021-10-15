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Usher sai para correr com filhotes de cabra em seu aniversário

No início da semana, cantor celebrou nascimento de seu 4° filho

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 15:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 out 2021 às 15:24
O cantor Usher correndo com cabras filhote pela rua
O cantor Usher correndo com cabras filhote pela rua Crédito: Instagram/usher
O rapper norte-americano Usher comemorou seu aniversário de 43 anos nesta quinta-feira (14), e compartilhou um pouco de seu dia nas redes sociais, exibindo em uma sequência de fotos que saiu para correr com dois filhotes de cabra.
"Você é tão bom quanto a empresa que mantém", legendou. "Isso é o que 43 parece para mim", completou. Nos comentários, fãs e internautas parabenizaram o músico pelo aniversário. "Feliz aniversário, irmão", disse um. "Desejo muitas bênçãos e anos longos e saudáveis para você", comentou outro.
No início desta semana, o cantor também anunciou que sua namorada, Jenn Goicoechea, deu à luz seu segundo filho, Sire Castrello Raymond, em 29 de setembro. O casal havia anunciado a gravidez em maio, cerca de oito meses após Goicoechea ter sua primeira filha, Sovereign Bo, em setembro de 2020.
"Olá, meu nome é Sire Castrello Raymond... Sou a mais nova adição à tripulação Raymond. Eu nasci em 29 de setembro de 2021 às 18h42", escreveu na foto de anúncio. Usher também é pai de Naviyd Ely, 12, e Usher V, 13, frutos de seu relacionamento Tameka Foster.

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