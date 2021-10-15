Usher sai para correr com filhotes de cabra em seu aniversário

O cantor Usher correndo com cabras filhote pela rua Crédito: Instagram/usher

O rapper norte-americano Usher comemorou seu aniversário de 43 anos nesta quinta-feira (14), e compartilhou um pouco de seu dia nas redes sociais, exibindo em uma sequência de fotos que saiu para correr com dois filhotes de cabra.

"Você é tão bom quanto a empresa que mantém", legendou. "Isso é o que 43 parece para mim", completou. Nos comentários, fãs e internautas parabenizaram o músico pelo aniversário. "Feliz aniversário, irmão", disse um. "Desejo muitas bênçãos e anos longos e saudáveis para você", comentou outro.

No início desta semana, o cantor também anunciou que sua namorada, Jenn Goicoechea, deu à luz seu segundo filho, Sire Castrello Raymond, em 29 de setembro. O casal havia anunciado a gravidez em maio, cerca de oito meses após Goicoechea ter sua primeira filha, Sovereign Bo, em setembro de 2020.