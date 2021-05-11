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Reality gastronômico

Top Chef Brasil abre inscrições para terceira temporada

O Top Chef Brasil, reality gastronômico comandado pelo chef Felipe Bronze, está com inscrições abertas para a terceira temporada. O programa, que reúne chefs profissionais, deve estrear em setembro na Record TV

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 08:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2021 às 08:52
Felipe Bronze
Top Chef Brasil abre inscrições para terceira temporada Crédito: Instagram | @topchefbrasil
O Top Chef Brasil, reality gastronômico comandado pelo chef Felipe Bronze, está com inscrições abertas para a terceira temporada. O programa, que reúne chefs profissionais, deve estrear em setembro na Record TV.
Na competição, os chefs são desafiados em provas na cozinha que os tiram da zona de conforto. Ao longo da competição, todos os participantes moram juntos em uma mesma casa e têm que lidar com a pressão do confinamento.
Para se inscrever os interessados devem acessar http://www.r7.com/topchef. No site, o candidato deve colocar os dados pessoais e responder a perguntas, como se já participou de outro reality, relação com a gastronomia, o que mais gosta de cozinhar e chefs que admira.
A chef Luciana Berry, 40, foi a grande vencedora da segunda temporada do Top Chef Brasil, em 2020. A cozinheira foi escolhida pelo apresentador Felipe Bronze e pelos jurados Emmanuel Bassoleil e Ailin Aleixo como a melhor da competição, superando César Scolarei e Lara Carolina na final do reality culinário.
No quadro Desafio Final, a tarefa dos chefes no Menu da Vida consistia em preparar quatro pratos e uma sobremesa em três horas e meia. Foram destinadas duas horas para fazer dois pratos, uma hora para outros dois e trinta minutos para a sobremesa.
O menu campeão feito por Luciana contava com pão de queijo com molho béchamel, carpaccio de chuchu com azeite trufado e trufas negras, ballotine de abará com vatapá, caranguejo e vinagrete baiano, moqueca de carne seca com camarão e arroz e bolo de amendoim com sorvete de coco e maracujá.
"Você tem um repertório internacional muito vasto, mas nunca esqueceu de colocar seu toque brasileiro nas receitas", disse Bassoleil antes do anúncio final.
Morando há 16 anos na Inglaterra, Luciana chegou a semifinal de outro torneio gastronômico, o MasterChef Profissionais local, em 2014. Outra experiência que a ajudou a chegar onde está hoje é o seu trabalho pela Inglaterra e por outros países, onde é uma espécie de embaixadora da gastronomia brasileira.
Luciana disse que pretendia fazer render os R$ 300 mil que levou no reality investindo em produtos brasileiros. "Quero continuar a mostrar os cheiros, gostos e sabores que só o nosso país tem", disse a campeã do reality.

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