É treta!

The Voice: candidata rebate elogio de Ivete e gera climão: "Por que?"

Programa da noite desta terça (6) teve um dos momentos mais engraçados de todos os episódios

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 12:53

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 ago 2019 às 12:53
A cantora Ivete Sangalo, técnica do The Voice Brasil Crédito: Bella Pinheiro/Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Tudo estava bem até Ana Ruth, de 18 anos, candidata que se apresentou no The Voice Brasil na noite desta terça (6), resolveu rebater um elogio de Ivete Sangalo. A gente explica: a moça, depois de cantar, explicou um pouco de sua história e em seguida foi abraçar a técnica que a escolheu, Iza
> Fortal 2019: Ivete estreia bloco e diz que fãs influenciam na vida
A candidata escolheu "Sozinho", música de Peninha que virou hit na voz de Caetano Veloso. Iza foi a única que bateu o botão e virou a cadeira para escolher a bonita. Contando sua história de vida, Ana Ruth falou que não canta profissionalmente, que ama o que faz, e que quando alguém a convida para alguma apresentação ela também vai de bom grado. 
Após abraçar Iza, a menina recebeu um elogio de Ivete Sangalo: "A gente também está apaixonado por você". Com estranheza, a candidata recebeu a fala da baiana, mas retrucou: "Mulher, por que tu não bateu o botão então?". 
Um pouco sem graça, a cantora explicou que todo o processo de escolha dos candidatos não é tão fácil quanto parece e contornou bem o climão: "É a coisa mais difícil do mundo essa batida aqui, mas você sendo do time da Iza é do nosso time".

Tópicos Relacionados

Rede Globo the Voice
Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

