Tatá Werneck e Edu Sterblitch ganham Instagram real em "Shippados"

O primeiro capítulo da série "Shippados" vai ao ar na Globo nesta terça-feira (18) após o jogo da seleção brasileira. Porém, os personagens principais, Rita e Enzo, já fazem sucesso nas redes sociais.
Interpretados por Tatá Werneck e Edu Sterblitch, Rita e Enzo ganharam perfis no Instagram, assim como a personagem Vivi Guedes, da novela "A Dona do Pedaço", esta vivida por Paolla Oliveira.
Os perfis já têm bastante seguidores. Enquanto o de Rita conta com quase 1800 fãs, o de Enzo tem mais de 800 pessoas.
Na trama, Rita e Enzo pensam em processar um aplicativo de relacionamentos, já que suas vidas amorosas nunca dão certo. Porém, com o passar do tempo, eles acabam se conhecendo melhor.