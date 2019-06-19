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Tatá Werneck e Edu Sterblitch ganham Instagram real em "Shippados"

Os perfis já têm bastante seguidores. Enquanto o de Rita conta com quase 1800 fãs, o de Enzo tem mais de 800 pessoas.

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 11:02

Publicado em 

19 jun 2019 às 11:02
Cena de série "Shippados", atração do streaming Globoplay Crédito: Paulo Belote/Globo
O primeiro capítulo da série "Shippados" vai ao ar na Globo nesta terça-feira (18) após o jogo da seleção brasileira. Porém, os personagens principais, Rita e Enzo, já fazem sucesso nas redes sociais.
> 'Shippados' tem tudo para repetir sucesso de 'Os Normais'
Interpretados por Tatá Werneck e Edu Sterblitch, Rita e Enzo ganharam perfis no Instagram, assim como a personagem Vivi Guedes, da novela "A Dona do Pedaço", esta vivida por Paolla Oliveira.
Os perfis já têm bastante seguidores. Enquanto o de Rita conta com quase 1800 fãs, o de Enzo tem mais de 800 pessoas.
Na trama, Rita e Enzo pensam em processar um aplicativo de relacionamentos, já que suas vidas amorosas nunca dão certo. Porém, com o passar do tempo, eles acabam se conhecendo melhor.

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