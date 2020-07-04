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Tadeu Schmidt relata 'pânico' após comida pegar fogo em casa

Apresentador disse que colocou alimento para esquentar e 'labaredas subiam pela frente do forno'

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:43
Tadeu Schmidt após apagar o fogo que se formou na comida dentro do forno
Tadeu Schmidt após apagar o fogo que se formou na comida dentro do forno Crédito: Instagram/@tadeuschmidt
Tadeu Schmidt compartilhou com os seguidores do Instagram um susto que teve recentemente em casa ao esquentar comida. O alimento pegou fogo e, segundo ele, "as labaredas subiam pela frente do forno".
O apresentador disse que, pela primeira vez na vida, usou um extintor de incêndio. Com uma foto publicada nesta sexta-feira, 3, na rede social, ele contou que sempre coloca a comida que chega por delivery para esquentar de novo.
"Só que, desta vez, eu fiz alguma coisa errada. Quando a Valentina (filha do apresentador) foi tirar as batatas, elas estavam em chamas! As labaredas subiam pela frente do forno. Eram grandes e assustadoras! Que pânico!", descreveu Schmidt.

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O apresentador disse que pensou em muitas possibilidades que poderiam ter ocorrido, como o fogo se espalhar pela cozinha, um incêndio sem controle destruir a residência dele e se queimar caso pegasse o recipiente. "Depois de alguns segundos de desespero, lembrei-me do extintor que fica ao lado do elevador e apaguei o fogo", disse.
Schmidt explicou que a foto foi tirada algum tempo depois de se acalmar, porque a situação, segundo disse, foi um "pavor".
Ver essa foto no Instagram

Está tudo bem!!!! Só estou postando porque está tudo bem. Mas tive que usar um extintor de incêndio pela primeira vez na vida! Passei por um dos momentos mais assustadores da minha vida! A história é a seguinte: Pra dar um descanso pra nossa cozinheira improvisada, resolvemos pedir comida. Sempre botamos a comida de delivery pra esquentar de novo, como uma precaução extra contra o Coronavírus. Só que, desta vez, eu fiz alguma coisa errada. Quando a Valentina foi tirar as batatas, elas estavam em chamas! As labaredas subiam pela frente do forno. Eram grandes e assustadoras! Que pânico!!! Pensei em tanta coisa... E se o fogo se espalhar pela cozinha?! Tem garrafas de álcool na área de serviço! E se virar um incêndio incontrolável e destruir minha casa?! Se eu pegar a vasilha pra botar lá fora vou me queimar! Depois de alguns segundos de desespero, lembrei-me do extintor que fica ao lado do elevador e apaguei o fogo! Nem lembro como quebrei o lacre do extintor... Que pavor!!!! A vida da gente tá tranquila e, num descuido, pode acontecer uma tragédia. Claro que essa foto foi tirada vários minutos depois, quando meu coração já tinha voltado ao ritmo normal, apenas pra contar esta história pra vocês. Só me resta voltar pra faxina e deixar a cozinha com quem não põe nossa integridade em risco. ?????? #fogo #fornopegandofogo #quaseumincêndio #perigo #chamas #labaredas #desespero #extintordeincêndio #agoraacozinheiravaiterquesevirarsónofogão  ?

Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt) em

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