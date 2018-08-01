Tadeu Schmidt fala sobre vida 'imperfeita' em viagem de família

Tadeu Schmidt e sua família em viagem de férias Crédito: Instagram / @tadeuschmidt

O apresentador Tadeu Schmidt usou seu perfil no Instagram para falar sobre brigas e momentos "gente como a gente" que tem passado em suas férias com a família, viajando por países como Holanda, Escócia, Inglaterra e França.

"A gente quer falar das coisas boas. Mas sempre acontecem coisas ruins no meio das coisas boas. Eu faço questão de dizer isso pra ninguém ficar pensando: 'Puxa, a vida deles é perfeita e a minha não é...'. Não é assim".

"Nós também brigamos. Nós também ficamos chateados. Nós perdemos horários, erramos restaurantes, gastamos mal. [...] Teve um dia que eu passei tão mal que tive que chamar um médico no hotel e pensei em voltar pro Brasil", afirmou.

O apresentador resolveu exemplificar isso com uma foto em que ele, sua mulher e suas filhas simulavam estar brigados em um restaurante.

Tadeu ressaltou que os momentos mais 'pesados' não precisam ser compartilhados: "Pra começar, ninguém tira foto quando tá brigando! Depois, ninguém quer ficar falando coisas desagradáveis."