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GENTE COMO A GENTE

Tadeu Schmidt fala sobre vida 'imperfeita' em viagem de família

'Nós também brigamos, perdemos horários, gastamos mal. Faço questão de dizer isso', escreveu apresentador em rede social

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 18:13
Tadeu Schmidt e sua família em viagem de férias Crédito: Instagram / @tadeuschmidt
O apresentador Tadeu Schmidt usou seu perfil no Instagram para falar sobre brigas e momentos "gente como a gente" que tem passado em suas férias com a família, viajando por países como Holanda, Escócia, Inglaterra e França.
"A gente quer falar das coisas boas. Mas sempre acontecem coisas ruins no meio das coisas boas. Eu faço questão de dizer isso pra ninguém ficar pensando: 'Puxa, a vida deles é perfeita e a minha não é...'. Não é assim".
"Nós também brigamos. Nós também ficamos chateados. Nós perdemos horários, erramos restaurantes, gastamos mal. [...] Teve um dia que eu passei tão mal que tive que chamar um médico no hotel e pensei em voltar pro Brasil", afirmou.
O apresentador resolveu exemplificar isso com uma foto em que ele, sua mulher e suas filhas simulavam estar brigados em um restaurante.
Tadeu ressaltou que os momentos mais 'pesados' não precisam ser compartilhados: "Pra começar, ninguém tira foto quando tá brigando! Depois, ninguém quer ficar falando coisas desagradáveis."
"Nossa vida é maravilhosa, sim! Mas não é perfeita! Ela é tão maravilhosa e imperfeita quanto a de todo mundo!", concluiu.

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