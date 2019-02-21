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Tadeu Schmidt presenteia filha com porta clássica de 'Friends'

Valentina também recebeu um bolo temático com personagens da série

Publicado em 

21 fev 2019 às 18:29

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 18:29

O apresentador Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução/Instagram @tadeuschmidt
Tadeu Schmidt deu um presente inusitado para sua filha Valentina, que completou 17 anos na terça-feira, 20.
Sabendo do gosto da jovem pela série Friends, o jornalista decidiu homenageá-la pintando a porta do quarto dela de roxo com uma moldura amarela no olho mágico, a fim de copiar a porta do apartamento dos personagens Rachel e Monica.
A ideia deu certo e Valentina não escondeu os sorrisos diante da surpresa. "Nunca imaginei que um bocado de tinta roxa, uma moldurinha amarela e um olho mágico dessem um presente tão legal. Ela foi para a aula, a porta era branca. Quando voltou, era presente", escreveu Schmidt no Instagram.
Além disso, ele fez um bolo com os personagens de Friends sentados num sofá.

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