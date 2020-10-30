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Recurso do Google

STJ vai julgar exclusão de posts que vinculem Ney Matogrosso a Kim Kataguiri

O atual deputado federal publicou imagem que insinuava que o músico defendia impeachment de Dilma

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 18:18
A Terceira Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) vai julgar na terça-feira (4) um recurso do Google contra decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) que determinou a exclusão de links que relacionem o músico Ney Matogrosso ao deputado Kim Kataguiri (DEM-SP).
Ney Matogrosso, cantor
Ney Matogrosso, cantor Crédito: Divulgação
Em 2015, Kataguiri publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Matogrosso com uma legenda em que afirmava que o cantor era favorável ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).
De acordo com os autos do processo, a imagem foi feita a pedido de Kim, que teria abordado o cantor em uma lanchonete e solicitado uma foto. Contudo, os dois não teriam conversado sobre política ou qualquer outro assunto.
O músico ajuizou ação contra Facebook e Google, solicitando a exclusão da imagem, e o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente.

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O STJ julgará, então, um recurso do Google à decisão, que determinou a supressão de todos os links que relacionem as palavras chaves Kim Patroca Kataguiri, Kim e Kim Kataguiri, com o nome Ney Matogrosso.
O Google argumenta que a determinação do TJSP afronta a liberdade de expressão e contraria o Marco Civil da Internet, pois segundo ele as empresas só podem ser obrigadas a remover conteúdo da internet após identificação precisa do material a ser suprimido.
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