Sócio de café capixaba, ator Rafael Cardoso visita o ES

"Pôr do Sol no Sítio Conduru, onde produzimos nosso cafézinho especial", escreveu Rafael no Instagram . Na web, o global também compartilhou vídeos em que aparece mostrando um pouco da propriedade que fica em uma região mais alta da cidade.

Em uma gravação compartilhada no perfil da marca de café, Rafael aparece preparando uma estufa para colocar os grãos de café para secar - processo que faz parte da produção do insumo. Procurada pelo Gazeta Online, a assessoria de imprensa de Rafael Cardoso destacou que o ator está de férias e que está no Espírito Santo porque é sócio de uma marca de café capixaba.