Silvero Pereira será Clodovil em série sobre vida do estilista

Silvero vai interpretar Clodovil em série Crédito: Ensaio geral / Tenda Lab

Conhecido do público pela novela "A Força do Querer", o ator Silvero Pereira foi o escolhido para interpretar Clodovil Hernandes em uma série que vai contar a história do estilista. Em uma publicação no Instagram, o artista publicou uma foto em que aparece com o cabelo platinado, ao estilo da figura polêmica que morreu em 2009, aos 71 anos.

"Tons de Clô! Vem...", escreveu ele na legenda, referindo-se ao nome do livro escrito por Carlos Minuano, que traz a biografia de Clodovil.

Conhecido por uma personalidade forte, comentários ácidos e frequente envolvimento em polêmicas, o apresentador, estilista e deputado federal conquistou uma legião de fãs e outra de desafetos ao longo da carreira.

Ele passou por quase todas as emissoras de TV aberta no Brasil e dificilmente conseguia se manter na mesma emissora por muito tempo. Por onde passava, colecionava inimigos.