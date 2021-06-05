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Silvero Pereira será Clodovil em série sobre vida do estilista

Ator publicou foto em que aparece com o cabelo platinado, ao estilo da figura polêmica que morreu em 2009
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jun 2021 às 10:37

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 10:37

artista cearense
Silvero vai interpretar Clodovil em série Crédito: Ensaio geral / Tenda Lab
Conhecido do público pela novela "A Força do Querer", o ator Silvero Pereira foi o escolhido para interpretar Clodovil Hernandes em uma série que vai contar a história do estilista. Em uma publicação no Instagram, o artista publicou uma foto em que aparece com o cabelo platinado, ao estilo da figura polêmica que morreu em 2009, aos 71 anos.
"Tons de Clô! Vem...", escreveu ele na legenda, referindo-se ao nome do livro escrito por Carlos Minuano, que traz a biografia de Clodovil.
Conhecido por uma personalidade forte, comentários ácidos e frequente envolvimento em polêmicas, o apresentador, estilista e deputado federal conquistou uma legião de fãs e outra de desafetos ao longo da carreira.
Ele passou por quase todas as emissoras de TV aberta no Brasil e dificilmente conseguia se manter na mesma emissora por muito tempo. Por onde passava, colecionava inimigos.
No ano passado, o ator Eduardo Martini deu vida ao estilista no monólogo Simplesmente Clô, que levou o inventário da vida e das criações de Clodovil ao longo de mais de 40 anos de carreira. Nessa trajetória, ele apresentou criações pioneiras na moda, conquistou o sucesso na televisão e teve êxito em seu primeiro mandato como deputado federal. Ao mesmo tempo, o espetáculo recuperou lembranças da vida e fatos pouco conhecidos do público.

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