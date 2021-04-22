Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entre 2012 e 2014

Shakira fraudou R$ 97 milhões em impostos na Espanha, diz receita

Segundo fontes ouvidas pela Agência Efe, os técnicos do órgão, que atua como uma receita federal, refutaram argumentos da defesa da cantora de que ela não morava no país no período.

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 12:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 12:14
A cantora Shakira
A cantora Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
A Agência Tributária da Espanha confirmou que a cantora Shakira fraudou 14,5 milhões de euros (R$ 97 milhões) em impostos entre 2012 e 2014. Segundo fontes ouvidas pela Agência Efe, os técnicos do órgão, que atua como uma receita federal, refutaram argumentos da defesa da cantora de que ela não morava no país no período.
Eles mostraram a agenda de shows e apresentações na televisão de Shakira que provariam que ela ficou menos de 184 dias na Espanha em um ano e, desta forma, não deveria ser obrigada a pagar impostos no país.
A investigação do governo espanhol, porém, aponta que a artista colombiana fingia não residir na Espanha e escondeu sua renda por meio de uma rede de empresas. Reportagem de setembro de 2020 do El País apontava que ela teria 14 empresas de fachada em paraísos fiscais como nas Ilhas Virgens e nas Ilhas Caymã para não precisar pagar impostos espanhóis.
Segundo o jornal espanhol El Periódico de Catalunya, o chefe do Tribunal de Instrução número 2 de Esplugues de Llobregat, em Barcelona, convocou para 8 de julho depoimentos dos técnicos da Agência Tributária e de especialistas da defesa da cantora sobre o caso.
A defesa de Shakira afirma que ela só fixou residência na Espanha em 2015, quando nasceu o seu segundo filho, Sasha, fruto do seu relacionamento com o jogador do Barcelona, Gerard Piqué. Até então, ela disse ao juiz que vivia no exterior, porque era jurada do programa The Voice, nos Estados Unidos, e fazia shows internacionais.

Veja Também

Rodrigo Santoro será protagonista em série com ator de 'La Casa de Papel'

'WandaVision', 'Emily em Paris' e 'The Boys' lideram indicações a prêmios

Emilia Clarke, de 'Game of Thrones', vai estrelar série da Marvel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Imposto de Renda Espanha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados