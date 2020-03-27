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Estresse e estafa

Sem coronavírus, Fábio Jr. permanece hospitalizado em São Paulo

Cantor chegou a fazer teste para o covid-19, mas resultado deu negativo. 'Ele passa muito bem', adiantou sua assessoria

Publicado em 27 de Março de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 16:29
O cantor Fabio Jr foi hospitalizado em São Paulo por conta do estresse
O cantor Fabio Jr foi hospitalizado em São Paulo por conta do estresse Crédito: Reprodução/Instagram @andrehirae
 Fábio Jr., de 66 anos, permanece internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta. O cantor foi hospitalizado na noite do último domingo (22) após sentir mal-estar por conta do estresse e da estafa.
O músico chegou a fazer um teste para Covid-19, mas o resultado deu negativo. De acordo com sua assessoria de imprensa, Fábio  fez uma bateria de exames e seu quadro de saúde é estável. 

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Fábio Jr. não está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tem como diagnóstico "pico de estresse e estafa", permanecendo em observação médica. O estresse causa sintomas como cansaço, dor de cabeça e alterações no sono.
O incentivo para que Fábio procurasse um médico depois de relatar os sintomas que sentia foi do infectologista particular do cantor, David Uip, o mesmo que cuida da campanha contra o coronavírus no país. Uip é amigo pessoal de Fábio e padrinho do filho Fiuk.

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