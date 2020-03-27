Sem coronavírus, Fábio Jr. permanece hospitalizado em São Paulo

O cantor Fabio Jr foi hospitalizado em São Paulo por conta do estresse Crédito: Reprodução/Instagram @andrehirae

Fábio Jr., de 66 anos, permanece internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta. O cantor foi hospitalizado na noite do último domingo (22) após sentir mal-estar por conta do estresse e da estafa.

O músico chegou a fazer um teste para Covid-19, mas o resultado deu negativo. De acordo com sua assessoria de imprensa, Fábio fez uma bateria de exames e seu quadro de saúde é estável.

Fábio Jr. não está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tem como diagnóstico "pico de estresse e estafa", permanecendo em observação médica. O estresse causa sintomas como cansaço, dor de cabeça e alterações no sono.