Scooby expõe fortuna e fala de dinheiro de Anitta: "Conta gorda"

Em seguida, o bonitão rebateu: "Preocupa não que aqui sobra trabalho e a conta tá gorda".

Para quem não lembra, durante o romance dos dois, vários seguidores da Poderosa questionavam o fato de Scooby ter mais tempo livre do que Anitta e, por esse motivo, levantavam a hipótese de que ela era quem bancava tudo.