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Web foi à loucura

Scooby expõe fortuna e fala de dinheiro de Anitta: "Conta gorda"

Pedro Scooby foi acusado por internauta de sobreviver às custas da cantora. Em seguida, o bonitão rebateu expondo toda a situação logo
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 set 2019 às 12:01

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 12:01

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby não deixou passar batido um comentário de um internauta nas redes sociais, que levantava a questão do dinheiro do surfista e da ex-namorada, a cantora Anitta. No post, o fã escreveu: "Acabou a mamata, agora vai ter que trabalhar". 
> Pai abre o jogo sobre fim de namoro de Anitta com Sooby: "Massacrada"
Em seguida, o bonitão rebateu: "Preocupa não que aqui sobra trabalho e a conta tá gorda". 
Para quem não lembra, durante o romance dos dois, vários seguidores da Poderosa questionavam o fato de Scooby ter mais tempo livre do que Anitta e, por esse motivo, levantavam a hipótese de que ela era quem bancava tudo. 

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