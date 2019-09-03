Scooby expõe fortuna e fala de dinheiro de Anitta: "Conta gorda"

Pedro Scooby não deixou passar batido um comentário de um internauta nas redes sociais, que levantava a questão do dinheiro do surfista e da ex-namorada, a cantora Anitta. No post, o fã escreveu: "Acabou a mamata, agora vai ter que trabalhar".
Em seguida, o bonitão rebateu: "Preocupa não que aqui sobra trabalho e a conta tá gorda".
Para quem não lembra, durante o romance dos dois, vários seguidores da Poderosa questionavam o fato de Scooby ter mais tempo livre do que Anitta e, por esse motivo, levantavam a hipótese de que ela era quem bancava tudo.