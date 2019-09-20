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Scooby esclarece caso com homem: "Sou amigo dos gays mais lindos"

Na web, boato que circulou falava que ex-namorado de Anitta se envolveu com um rapaz em Búzios, em 2017
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 set 2019 às 06:08

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 06:08

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby
Pedro Scooby viu seu nome envolvido em mais uma polêmica nesta quinta-feira (19). Desta vez, uma notícia que circulava na web dava conta de que em 2017 o ex-namorado de Anitta teria tido um caso com um homem em Búzios, no Rio de Janeiro. 
Esperando seu avião para partir para Nova York, nos Estados Unidos, o surfista começou a falar em seus stories do Instagram: "Tava olhando o Instagram e começaram a me marcar aqui no numa matéria, eu fui cliquei... 'Rapaz diz que teve um caso com Pedro Scooby', aí eu fui olhar, cliquei pra dar uma olhada... aí ele fala: '2017, em Búzios'". 
> Anitta diz que não gosta de "boy chiclete" e que já fez "fila andar"
Em seguida, continuou: "Podia ter dado uma pesquisadinha melhor, já que vai falar mentira, porque, ele botou um print ali de conversas, isso aí photoshop. Meu amor, todo mundo sabe que isso aí não é o primeiro caso de photoshop de gente falando que teve conversa com os outros, mas deveria ter dado uma pesquisadinha melhor...". 
Depois disso, o bonitão ainda deixou o último comentário sobre o caso: "Deixa eu só te falar uma coisa, eu sou amigo dos gays mais lindos do Brasil, tá? Beijo". 

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