Scooby esclarece caso com homem: "Sou amigo dos gays mais lindos"

Crédito: Reprodução/Instagram @pedroscooby

Pedro Scooby viu seu nome envolvido em mais uma polêmica nesta quinta-feira (19). Desta vez, uma notícia que circulava na web dava conta de que em 2017 o ex-namorado de Anitta teria tido um caso com um homem em Búzios, no Rio de Janeiro. viu seu nome envolvido em mais umanesta quinta-feira (19). Desta vez, uma notícia que circulava na web dava conta de que em 2017 oteria tido um caso com um homem em Búzios, no Rio de Janeiro.

Esperando seu avião para partir para Nova York, nos Estados Unidos, o surfista começou a falar em seus stories do Instagram: "Tava olhando o Instagram e começaram a me marcar aqui no numa matéria, eu fui cliquei... 'Rapaz diz que teve um caso com Pedro Scooby', aí eu fui olhar, cliquei pra dar uma olhada... aí ele fala: '2017, em Búzios'".

Em seguida, continuou: "Podia ter dado uma pesquisadinha melhor, já que vai falar mentira, porque, ele botou um print ali de conversas, isso aí photoshop. Meu amor, todo mundo sabe que isso aí não é o primeiro caso de photoshop de gente falando que teve conversa com os outros, mas deveria ter dado uma pesquisadinha melhor...".