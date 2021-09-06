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Fim do romance

Sarah Andrade e Lucas Viana anunciam término do namoro

Casal se declarou nas redes sociais e falou em manter a amizade

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 10:01
Sarah Andrade e Lucas Viana, ambos participantes de reality
Sarah Andrade e Lucas Viana, ambos participantes de reality Crédito: Reprodução/Redes sociais
Sarah Andrade, 30, e Lucas Viana, 30, anunciaram neste domingo (5) o fim de seu namoro. Os dois usaram as redes sociais para darem a notícia aos fãs e aproveitaram para se declarar um ao outro, prometendo manter a amizade após o término.
A ex-BBB afirmou que Viana foi uma avalanche de emoções em sua vida. "Emoções essas que eu não sentia há muitos anos", afirmou ela. "Obrigada por chegar com tanto amor, carinho, cumplicidade, respeito. Por me proporcionar todas essas sensações e me apaixonar de novo! Você é luz!"
Andrade também falou que a decisão pelo término já tinha sido tomada há alguns dias, mas o carinho os fez tentar mais uma vez, mesmo que sua agendas e caminhos os distanciassem. Apesar disso, o término acabou acontecendo agora. Ela, no entanto, disse que quer "levar para a vida" o ex.
"Acontece que os planos de Deus nem sempre são os mesmo que os nossos. Hoje, preciso dizer que nosso relacionamento chegou ao fim, mas permanece o respeito e a amizade que construímos. Quero te levar para a vida. Sou muito grata por você e por ter me feito tão feliz."
Viana, vencedor de A Fazenda 11, também postou uma mensagem de carinho para a ex e declarou que a amizade continua. "A gente não só se completou, mas se transbordou sabe", disse. Com ela o medo que eu sentia de expor um relacionamento se tornou pequeno perto do tamanho da alegria que sentíamos por estarmos juntos."

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O namoro dos dois se tornou público em junho, após Felipe Prior, que participou do BBB 20 entregar o relacionamento dos amigos no Instagram. "Hoje eu estou aqui gravando com quem? Olha, o namorado da Sarah Andrade", disse Prior na ocasião.
Os dois agora engrossam o número de famosos que optaram por terminar seus relacionamentos nas últimas semanas. Entre eles estão Caio Castro e Grazi Massafera, Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan, João Guilherme e Jade Picon, Dennis DJ e Barbara Falcão, entre outros.

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