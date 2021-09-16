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Saúde

Sammy Lee, ex de Pyong, é internada às pressas em hospital de São Paulo

Influenciadora não tem previsão de alta após descobrir inflamação no nervo

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 08:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2021 às 08:44
A influenciadora Sammy Lee
A influenciadora Sammy Lee Crédito: Reprodução/Instagram @sammylee
A influenciadora digital Sammy Lee, 23, foi internada às pressas no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (15). Ex-mulher do ilusionista Pyong Lee, 28, ela procurou atendimento médico após sentir fortes dores no braço esquerdo.
Após passar por uma série de exames, foram detectadas múltiplas hérnias, além de uma inflamação aguda no nervo. Segundo a assessoria de imprensa da influenciadora, o quadro é parecido com o da mãe dela, que morreu em julho deste ano de câncer de mama.
"O quadro não é cirúrgico, mas é necessário um período de internação e fisioterapia", diz sua equipe. Ela ainda não tem previsão de alta.
Sammy também vem fazendo uso de remédios controlados, pois está em tratamento psiquiátrico há algumas semanas. Ela vem enfrentando problemas com ansiedade, estresse e depressão.

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A influenciadora é mãe do pequeno Jake, de um ano, fruto do relacionamento dela com Pyong. Em julho, ela anunciou o fim do casamento após a divulgação de um teaser do programa Ilha Record dar a entender que o marido a havia traído durante as gravações.
Porém, quando o reality show foi ao ar, foi mostrado que ele resistiu às investidas da argentina Antonela Avellaneda, 38, durante o confinamento. Mesmo assim, Pyong e Sammy permaneceram separados.

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