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'Sambando na cara de vocês', diz Cazarré após polêmica sobre machismo

Ator fez nova postagem sobre masculinidade e gerou debate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 18:51

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 18:51

O ator Juliano Cazarré faz discurso polêmico no Instagram Crédito: Instagram/@cazarre
O ator Juliano Cazarré, 39, voltou a polemizar ao publicar um novo texto no qual exalta a masculinidade. Anteriormente, Cazarré havia colocado no Instagram um vídeo de um gorila defendendo sua família que repercutiu mal.
Na nova imagem, ele aparece em uma foto com o braço tatuado. Na legenda, revelou que ganhou mais seguidores depois do que aconteceu. "Me chamaram de machista, fascista e taxidermista. Uma turma começou a me atacar e o bagulho foi parar na internet e no Twitter. Imediatamente apareceram milhares de pessoas com bom senso mandando comentários de apoio. Meu número de seguidores aumentou. Isso só prova que muitas pessoas concordam e estão ansiosas em ouvir o óbvio", escreveu.
Mais uma vez, muitos comentários foram contra a atitude. Em um deles, um seguidor diz que ele teria feito a nova publicação para "se redimir" e por ter percebido que estava errado. Cazarré, então, mostrou que a opinião dele continua a mesma.
"Quem fez postagem para se redimir ou desculpar? Eu estou sambando na cara hipócrita de vocês, tirando onda e rindo da tentativa frustrada de corromper minha fala", respondeu o ator.
Ver essa foto no Instagram

Fiz um post de um gorila protegendo sua família e me chamaram de machista, fascista e taxidermista. Uma turma começou a me atacar e o bagulho foi parar na internet e no Twitter. Ouvi dizer que até o Fefito falou mal de mim no Morning Show. (Depois fui ver o vídeo e tudo que ele fala sobre o grande número de mães que criam filhos sozinhas apenas corrobora o que eu disse. Tá faltando homem e sobrando moleque.) Imediatamente apareceram milhares de pessoas com bom senso mandando comentários de apoio. Meu número de seguidores aumentou. Isso só prova que muitas pessoas concordam e estão ansiosas em ouvir o óbvio. HOMENS: CUIDEM DE SUAS FAMÍLIAS. SEJAM PAIS LEGAIS E PRESENTES. Obrigado, gorila. Grande dia. ?

Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre) em

Artistas também se mostraram contrários a Juliano Cazarré. Uma delas foi a atriz Samara Felippo, 41. No Instagram da cantora Ana Cañas, 39, colocou seu ponto de vista. "Eu ainda não fui no perfil dele, nunca segui, com preguiça do que vou ler. Sendo que já li muito. Mano, que bizarro."
O artista é casado com Letícia Cazarré, com quem tem três filhos. Ele voltará às novelas em "Amor de Mãe", trama que substituirá "A Dona do Pedaço", às 21h, na Globo.

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Ativa nas redes sociais e defensora das causas da mulher, a cantora Ana Cañas deu a sua opinião sobre o fato. Para ela, Cazarré "errou feio" ao tentar falar do tema.
"A 'masculinidade' é sim uma construção social. Você dizer o contrário só atesta o seu grau de ignorância e o desrespeito", começou.
Ver essa foto no Instagram

juliano, meldels que vergonha ????? vâmo lá: a "masculinidade" é SIM uma construção social. você dizer o contrário só atesta o seu grau de ignorância e o desrespeito com todas as grandes autoras (e autores) - sociólogas, antropólogas e filósofas que provam isso. existe uma bibliografia mundial extensa que posso te indicar - mas tenho a impressão (pelo teus próprios comments no seu post) que você não está nem um pouco interessado em aprender isso. a gente luta todos os dias para que essa sociedade machista, misógina e sexista estrutural reconheça essa construção social e aprenda a desconstruir a masculinidade tóxica e mantenedora de privilégio de macho que o seu discurso reproduz. se a sua idéia era defender pais presentes, responsáveis e que entendem o conceito de equidade dentro das relações, você errou e errou feio. apenas reconheça. não fique aí batendo no peito, urrando e defendendo ignorância. mulheres não precisam de machos alimentando essa cultura paternalista e patriarcal. a gente dá conta do recado fudidamente. o que faz do mundo um lugar mais seguro não é a MASCULINIDADE meu querido, muito pelo contrário, é desconstrução dessa arrogância de um papel protagonista. reveja teus conceitos. pare de passar vergonha e ouça as centenas de mulheres que comentaram no teu post. o feminismo é fundamental nessa mudança e reparei que a tua fala com as mânas foi bastante agressiva, incluindo críticas ao marxismo de angela davis (és bolsominion? - puxa que decepção, um ator talentoso, do cinema, defendendo o desmonte da cultura?). vá ler, cazarré. VÁ LER e estudar. mas se tiver preguiça ou raivinha, você pode ver um doc no youtube chamado "o silêncio dos homens". ali você vai entender bastante coisa. você vai aprender muito e torço para que mude essa sua fala escrota. nós não precisamos de "cavalheirismo", precisamos que vocês repensem a forma como vêm o mundo e entendam, de uma vez por todas, que a mudança nas estruturas de decisão e poder são o verdadeiro paradigma SOCIAL que necessitamos. e dorme com essa você. ah! se eu fosse você, num dormia não. aproveitava pra estudar e parar de passar vergonha. beaj.

Uma publicação compartilhada por Ana Cañas (@ana_canas) em

"A gente luta todos os dias para que essa sociedade machista, misógina e sexista estrutural reconheça essa construção social e aprenda a desconstruir a masculinidade tóxica e mantenedora de privilégio de macho que o seu discurso reproduz", completou. "Não fique aí batendo no peito, urrando e defendendo ignorância."
Cañas pediu para que ele revisse seu conceito e tratasse melhor as mulheres. E também indicou a ele um documentário de nome "O Silêncio dos Homens" para assistir e entender melhor do assunto.
"Torço para que mude essa sua fala escrota. Aproveita para estudar e para de passar vergonha", concluiu.

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