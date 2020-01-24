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Saúde

Samara Felippo diz estar bem após ter sido internada

Do hospital, atriz lamentou saudades das filhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 21:49

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 21:49

A atriz Samara Felippo e as filhas Alícia e Lara Crédito: Instagram/@sfelippo
Internada desde esta quarta-feira (22), Samara Felippo, 41, usou seu perfil no Instagram para lamentar a saudade das filhas Alícia e Lara, que estão de férias com o pai, Leandrinho Barbosa.
A atriz compartilhou uma imagem sua com as meninas na rede social, e afirmou que explicará o motivo da internação nesta quinta-feira (23). "Queria estar assim [com as meninas], mas estou sem elas e no hospital! Depois conto tudo, mas já está tudo bem", escreveu a atriz.
Ela está internada no Hospital Samaritano de São Paulo, em Higienópolis. Procurado pela reportagem, o hospital afirmou que não divulgará informações sobre a paciente.
A atriz ficou famosa há alguns anos, após papéis em novelas como "Chocolate com Pimenta" (2003), "A Casa das Sete Mulheres" (2003) e "Sete Pecados" (2007), todas da emissora Globo.

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