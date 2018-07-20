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DIAS DIFÍCEIS

Samara Felippo desabafa sobre gravidez em rede social

Publicação recebeu mais de três mil comentários e 40 mil curtidas

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 20:18
A atriz Samara Felippo Crédito: Instagram/ @sfelippo
A atriz Samara Felippo, de 39 anos,compartilhou, na última quinta-feira, 19, um relato emocionante no Instagram, acompanhado de uma foto tirada durante a gestação.
Na legenda, a atriz conta como foram difíceis os meses de gravidez, assim como o papel de ser mãe. "Ces acham que eu tava feliz aí? Não! Sempre estou em pesquisa sobre o que sentimos grávida. Inclusive estou escrevendo uma peça e é tão difícil falar que você não gostou de ficar grávida. É tabu. É cruel. É insensível", desabafou.
Samara ainda acrescentou os diversos problemas que enfrentou, como dores, hemorroida, varizes e enjoo.
Não demorou muito para os comentários começarem a surgir na publicação, principalmente em apoio à atriz. Uma seguidora disse: "Fiquei arrepiada com esse relato. Juntas somos mais fortes!". Outra acrescentou: "Super me identifiquei! Sempre sonhei em ser mãe, mas a gravidez foi um pesadelo".

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