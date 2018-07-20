Samara Felippo desabafa sobre gravidez em rede social

A atriz Samara Felippo Crédito: Instagram/ @sfelippo

A atriz Samara Felippo, de 39 anos,compartilhou, na última quinta-feira, 19, um relato emocionante no Instagram, acompanhado de uma foto tirada durante a gestação.

Na legenda, a atriz conta como foram difíceis os meses de gravidez, assim como o papel de ser mãe. "Ces acham que eu tava feliz aí? Não! Sempre estou em pesquisa sobre o que sentimos grávida. Inclusive estou escrevendo uma peça e é tão difícil falar que você não gostou de ficar grávida. É tabu. É cruel. É insensível", desabafou.

Samara ainda acrescentou os diversos problemas que enfrentou, como dores, hemorroida, varizes e enjoo.