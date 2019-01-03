Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Troca

Safadão negocia para substituir Luan Santana na Globo, diz colunista

Cantor seria escalado para o programa "Só Toca Top", da TV Globo, que até então é comandado por Luan Santana e Fernanda Souza

Publicado em 

03 jan 2019 às 11:42

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 11:42

Wesley Safadão e Luan Santana: Globo negocia quem vai apresentar edição de 2019 do programa "Só Toca Top", ao lado de Fernanda Souza Crédito: Montagem Gazeta Online
Wesley Safadão está em fase de negociação com a TV Globo para substituir Luan Santana na edição de 2019 do "Só Toca Top", programa da emissora que até então é comandado pelo cantor ao lado de Fernanda Souza. 
Segundo o colunista Leo Dias, Safadão revelou que está apenas vendo questões de logística para ver se consegue assumir o compromisso. 
Recebi o convite e estamos analisando, porque a gravação é toda segunda-feira. Como já temos shows fechados até final do ano, estamos vendo a logística pra não dar nada errado. Renan (o empresário) deve finalizar com eles se vai dar certo ou não esses dias agora. Estavam esperando passar o réveillon
Wesley Safadão, em entrevista ao colunista Leo Dias
Além disso, segundo o colunista, o fato de Safadão morar no Nordeste é outro complicador para a Globo, já que as gravações do programa acontecem em São Paulo.
Por conta da guarda compartilhada de seu filho mais velho, Yhudi, o sertanejo não pode pensar em se mudar para a capital paulista, segundo Leo Dias. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo luan santana São Paulo wesley safadão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados