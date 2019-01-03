Safadão negocia para substituir Luan Santana na Globo, diz colunista

Wesley Safadão está em fase de negociação com a TV Globo para substituir Luan Santana na edição de 2019 do "Só Toca Top", programa da emissora que até então é comandado pelo cantor ao lado de Fernanda Souza.
Segundo o colunista Leo Dias, Safadão revelou que está apenas vendo questões de logística para ver se consegue assumir o compromisso.
Recebi o convite e estamos analisando, porque a gravação é toda segunda-feira. Como já temos shows fechados até final do ano, estamos vendo a logística pra não dar nada errado. Renan (o empresário) deve finalizar com eles se vai dar certo ou não esses dias agora. Estavam esperando passar o réveillon
Além disso, segundo o colunista, o fato de Safadão morar no Nordeste é outro complicador para a Globo, já que as gravações do programa acontecem em São Paulo.
Por conta da guarda compartilhada de seu filho mais velho, Yhudi, o sertanejo não pode pensar em se mudar para a capital paulista, segundo Leo Dias.