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Ensaio da Gaviões

Sabrina Sato abre o jogo sobre casamento com Duda Nagle: 'Voltou  calor'

Rainha de bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo, Sabrina Sato falou sobre dieta, maternidade e casamento com Duda Nagle durante ensaio da escola de samba para o Carnaval 2020

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 08:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 08:53
O ator Duda Nagle e a apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @dudanagle
Sabrina Sato, 38, mostrou que está com tudo para o Carnaval 2020 no primeiro ensaio do ano na quadra da Gaviões da Fiel, em São Paulo, na madrugada de sábado (11). Além de mostrar samba no pé, a apresentadora contou como está sendo a preparação para arrasar como rainha de bateria da agremiação.  "Antigamente tomava banho e emagrecia, agora não é fácil, faço dieta".
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Obrigada @gavioesoficial ????

Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato ??+ (@sabrinasato) em

"Sempre gostei de fazer musculação, mas faço as mesmas coisas e não mudei muito desde que tive a Zoe. Desde o carnaval passado, que havia parido há dois meses, não perdi um quilo. O corpo voltou com a malhação. Sambar é a melhor coisa que tem, perde caloria e pode tomar uma cervejinha, comer pizza e coxinha", confidenciou Sato.

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Quando o assunto foi o relacionamento com Duda Nagle, 36, a apresentadora disse que tudo está muito melhor agora, após o nascimento da filha do casal.  "O casamento está maravilhoso, quente. É a melhor fase. Além do carinho e respeito que ganhamos um pelo outro com a maternidade, a admiração que aumentou, voltou aquele calor que sentíamos um pelo outro".
Ela aproveitou a oportunidade para desfazer um mal-entendido. Quando Zoe tinha poucos meses, Sato disse que a relação entre Nagle e ela naquele momento era de irmãos, o que gerou burburinho. "Falei brincando e saiu super sério". A apresentadora aproveitou para contar que em breve pretende trazer sua filha para conhecer a folia. "Ela gosta de festa, dançar, de gente, tem tudo para gostar".
A Gaviões vai apresentar o enredo "Um Não Sei Que, Que Nasce Não Sei Onde, Vem Não Sei Como e Explode Não Sei Porquê", sobre histórias de amor e loucas paixões. A agremiação será a terceira escola a desfilar, no sábado, 22 de fevereiro, em São Paulo.

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