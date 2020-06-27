Romantismo invade live de Gusttavo Lima, que canta com Andressa Suita

Andressa Suita e Gusttavo Lima em live de São João Crédito: Reprodução

O cantor Gusttavo Lima, 30, cantou com sua mulher, Andressa Suita, 32, em sua live de São João, na noite desta sexta-feira (26), transmitida em seu canal no YouTube.

Os dois aproveitaram que Jonas Esticado, outra atração do Buteco Especial São João, tocava "Investe em Mim" para cantarem juntos e se declararem um para o outro.

De microfone na mão, Suita colou o rosto no de Lima, e os dois entoaram: "Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo de fazer feliz".

A dupla roubou os holofotes de Esticado e o público foi rápido ao comentar sobre o momento, que deixou o show ainda mais especial e com um toque de romance.

Logo após a canção, eles foram questionados se de fato investem um no outro. "O que eu tinha, eu já investi", respondeu Lima. Já Suita disse que investe na relação "toda hora".