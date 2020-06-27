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Romantismo invade live de Gusttavo Lima, que canta com Andressa Suita

Cantor participou de show de São João junto com os sertanejos Felipe Araújo e Jonas Esticado

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 10:49
Andressa Suita e Gusttavo Lima em live de São João
Andressa Suita e Gusttavo Lima em live de São João Crédito: Reprodução
O cantor Gusttavo Lima, 30, cantou com sua mulher, Andressa Suita, 32, em sua live de São João, na noite desta sexta-feira (26), transmitida em seu canal no YouTube.
Os dois aproveitaram que Jonas Esticado, outra atração do Buteco Especial São João, tocava "Investe em Mim" para cantarem juntos e se declararem um para o outro.
De microfone na mão, Suita colou o rosto no de Lima, e os dois entoaram: "Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo de fazer feliz".

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A dupla roubou os holofotes de Esticado e o público foi rápido ao comentar sobre o momento, que deixou o show ainda mais especial e com um toque de romance.
Logo após a canção, eles foram questionados se de fato investem um no outro. "O que eu tinha, eu já investi", respondeu Lima. Já Suita disse que investe na relação "toda hora".
Além do casal e de Esticado, também participou da live junina o sertanejo Felipe Araújo. Poucas horas após a transmissão, a apresentação já soma quase 8 milhões de visualizações no YouTube.

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