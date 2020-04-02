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Em quarentena

Roger Taylor, do Queen, promove tutoriais de bateria pelo Instagram

Roger Taylor decidiu interagir com seus seguidores do Instagram durante a quarentena convidando músicos renomados para se apresentar, em seu perfil da rede social, com tutoriais e dicas para a bateria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 15:28

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 15:28

Roger Taylor
Roger Taylor Crédito: Reprodução
Roger Taylor, baterista do Queen, decidiu interagir com seus seguidores do Instagram durante a quarentena convidando músicos renomados para se apresentar, em seu perfil da rede social, com tutoriais e dicas para a bateria.
Seu primeiro convidado foi Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, que mostrou numa gravação de um minuto em sua casa, nos Estados Unidos, como fazer uma batida no instrumento. O artista não poupou elogios à Roger Taylor e disse que foi um "aluno" do veterano.
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"Pensei em fazer um pequeno tutorial para passar o tempo e trazer diversão nesse tempo louco que estamos vivendo", disse.

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Matt Cameron, baterista do Pearl Jam, também colaborou. "Espero que todos estejam protegidos, se ajudando e em casa", disse ele antes de mostrar como fazer uma boa execução das notas:
Nesta quarta-feira, 1º, foi a vez de Stephen Perkins, conhecido por ser um dos membros fundadores da banda de rock Jane's Addiction, em 1985.
Antes de começar, ele lembrou que o primeiro show de rock que assistiu foi do Queen, em 1980, e foi no evento, ao assistir a Roger Taylor, que o músico "abriu a mente" para seguir na carreira de baterista:

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