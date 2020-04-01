Andrew Jack, ator de 'Star Wars', morre aos 76 anos com a covid-19

O ator Andrew Jack em cena de 'Star Wars: O Despertar da Força'. Jack morreu com o novo coronavírus Crédito: Disney/Divulgação

O ator britânico Andrew Jack morreu aos 76 anos na Inglaterra vítima do novo coronavírus. Entre seus créditos de atuação se incluem Star Wars: O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, onde ele interpretou o personagem Caluan Ematt.

Sua agente, Jill McCullough, disse que recebeu diversas mensagens de homenagem ao ator, e informou que ele não pôde ver sua esposa nos seus últimos dias porque ela estava em quarentena na Austrália.