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Coronavírus

Andrew Jack, ator de 'Star Wars', morre aos 76 anos com a covid-19

Em 'O Despertar da Força' e 'Os Últimos Jedi' ele interpretou o personagem Caluan Ematt
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 10:08

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 10:08

O ator Andrew Jack em cena de 'Star Wars: O Despertar da Força'. Jack morreu com o novo coronavírus
O ator Andrew Jack em cena de 'Star Wars: O Despertar da Força'. Jack morreu com o novo coronavírus Crédito: Disney/Divulgação
O ator britânico Andrew Jack morreu aos 76 anos na Inglaterra vítima do novo coronavírus. Entre seus créditos de atuação se incluem Star Wars: O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, onde ele interpretou o personagem Caluan Ematt.
Sua agente, Jill McCullough, disse que recebeu diversas mensagens de homenagem ao ator, e informou que ele não pôde ver sua esposa nos seus últimos dias porque ela estava em quarentena na Austrália.
Jack também trabalhava como dublador de TV e cinema e atualmente trabalhava como consultor no novo filme do Batman.

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